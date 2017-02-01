Самые крутые слухи недели: Это вы на что намекаете?

Публикации за 01.02.17

Челябинцы – хорошие люди, но один вопросик их испортил – и теперь они злые. Зато олигархи расщедрились – прямо в очередь выстраиваются, чтобы денег дать. Правда, некоторые, открывая кошелек, неподоброму так прищуриваются… Ну, и немного о гендреной дискриминации – читаем «Самые крутые слухи недели».

«Всюду ложь, воровство, обман и невежество…»

Говорят, что по весне, и уж точно по осени, если местные власти не смогут предложить населению внятного плана, подкрепленного решительными действиями по выправлению ситуации, область станет одним из самых протестных регионов страны, потому что к «голосующим» против строительства Томинского ГОКа добавятся толпы обманутых дольщиков. Их число и так растет еженедельно: имеющуюся у чиновников таблицу, где в прошлом году «обжились» семь фирм: три из Миасса, одна из Магнитки и три челябинские – «УСК», «Гринфлайт», «Речелстрой», за едва истекший месяц 2017 года пополнили ЖК «Яркая жизнь» (ООО «Майлстоун Девелопмент») и ЖК «Оникс» (ООО «Строительные технологии города»).

Их дома должны были быть сданы еще в августе- сентябре года прошедшего, потом сдачу перенесли на начало, а позднее – на конец зимы, теперь сроки отодвинули до лета. Дольщики взбешены, власти не очень понимают, что делать, ибо, как показывает гринфлайтовский опыт, системного подхода к решению этих растущих, как грибы, проблем соответствующие службы не выработали. Эксперты полагают, что при таком некомпетентном отношении к долгостроям, госчиновникам нет смысла надеяться на привлечение инвестиций в крупные региональные проекты. В том числе, нацеленные на городское строительство и облагораживание Челябинска к проведению саммитов. Собственно, отказ федералов строить вместе с челябинскими властями скоростную магистраль до Екатеринбурга, как утверждают кулуарные сплетники, – первая, но не последняя ласточка «улетающих » из региона перспектив.

«Сама, сама, сама…»

Впрочем, другие источники, очарованные постоянно совершенствующимися компетенциями местных госчиновников, напротив, шепчут, что на объекты, что планируется возвести к уже набившим оскомину саммитам, полно местных инвесторов и соинвесторов. Из более – менее известных игроков строительного рынка называют Лакницкого , Дятлова-младшего ( при участии Дятлова-старшего), Наговицына ( более известного как владельца «Гагарин Парк») и всех Лейвиковых – в смысле, и дяди, и племянника. Есть информация, что Андрей Комаров и Виктор Христенко обещали участие сразу в нескольких проектах Анатолия Чубайса. Некоторые надежды власти возлагают и на кошельки компании Аристова с Антиповым. Но об этом ниже.

Зачем приежал Майбах?!

А главное – к кому?– в областную администрацию? Эти вопрос стали одной из загадок прошлой недели в серии «из жизни элит». На самом деле, партнер Алекса Аристова Юрий Антипов приезжал сразу к двум региональным топ-менеджерам – Евгению Редину и Борису Дубровскому.

Если вы полагаете, что речь шла о возможности соорудить на предприятиях группы новые очистные – вы в пролете. Но не совсем. Губернатор, якобы, жестко акцентируя на вреде, что электрометаллурги наносят окружающей среде и здоровью горожан, прозрачненько намекал на то, что империалисты могут загладить свою вину перед народом, если поучаствуют в намеченном масштабном облагораживании городской территории длинным рублем. Согласие было почти получено – олигархи взяли предложение на карандаш.

Но взамен Антипов не рискнул, как сплетничают, сказать Дубровскому, мол, перестаньте со всех сторон кошмарить наш с Барышевым (и прочими членами империи АРИАНТ) бизнес – городские парковки. Он пошел и попросил об этом Редина: дескать, намекните боссу: мы со всей душой на его просьбы, но пусть уж и он…тут один губернатор не хотел с нами договариваться о наших интересах, так не досидел до конца назначенного срока…

Редин, как опять же судачат клеветники, предпочел в столь мутную историю не ввязываться и парировал в духе Кисы Воробьянинова: «я думаю, торг здесь не уместен…»

Тарелочка с голубой каёмочкой

Говорят, что высоко взлетевший в столичном небе едроссовский функционер Владимир Бурматов не забыл своего прозябающего в уральской глуши соратника по тушению несуществующих пожаров Руслана Гаттарова. И практически уже провернул операцию по замене госпожи Гехт в Сенате на своего друга и соратника. Небольшая запритыка возникла с тем, что на родине Ирине Альфредовне никто не желает предоставить креслице, то есть сесть тетеньке некуда. Частично это связано со стойкой неприязнью к Гехт ряда первых лиц области после утечки в СМИ информации о возможном продвижении дамы на пост южноуральского губернатора. Была и другая закавыка: Гехт понравилось в Москве (она всегда была тщеславна по-гламурному), так что возвращение на Урал рассматривает как удар судьбы. Но Бурматов, кажется, нашел выход из положения: Гехт, как только создадут допвакансию, уйдет в помощники к одному из вице-президентов Газпромбанка (правильно, Михаилу Гришанкову).

Эх, ну почему не Владимир Владимирович возглавляет южноуральскую службу занятости?!

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