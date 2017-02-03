Всего лишь конец света… Кинопятница РИА «Новый День»

Публикации за 03.02.17

В первый февральский уикенд челябинские кинотеатры покажут продолжение культового ужастика, две психологические драмы – французской и иранской семей, документальную ленту об австрийских живодерах и фильм-биографию легендарного бойца.

Пазманский дьявол

Фильм рассказывает реальную историю экс-чемпиона мира по боксу Винни Пациенцы по прозвищу Пазманский дьявол.

В 1991 году подающий надежды боец попадает в страшную автомобильную аварию. Пока врачи сомневаются, сможет ли боксер встать на ноги из-за травмы позвоночника, неустрашимый Винни уже приступает к тренировкам. Буквально за год нечеловеческим усилием воли Пазманский дьявол приобретает прежнюю форму и снова выходит на ринг, чтобы завоевать титул чемпиона.

Примечательно, что в фильме боксер возвращается к работе примерно через месяц после аварии, в реальности же Пациенца начал тренироваться уже на пятый день.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=805yIyi83kw&rel=0">Video</a> В титрах к новой картине режиссера Бена Янгера фигурирует имя Мартина Скорсезе, на этот раз выступившего в роли продюсера.

Впрочем, по мнению киноведов кроме как, общей темы бокса, «Пазманского дьявола» с фильмом итальянского кинематографиста 1980 года «Бешеный бык», ничего не связывает.

Известно, что Скорсезе выкупил историю жизни Винни Пациенцы за 100 тысяч долларов. В процессе создания фильма реальный экс-чемпион мира нередко появлялся на съемочной площадке, давая советы экранному двойнику. Роль легендарного боксера в «Пазманском дьяволе» исполнил Майлз Теллер, получивший широкую известность после выхода на экраны психологической драмы «Одержимость».

Коммивояжёр

2 февраля в российский прокат вышла очередная бытовая драма с элементами триллера прославленного иранского режиссера Асгара Фархади. Напомним, предыдущая его работа «Развод Надира и Симин» удостоена «Оскара» за лучший иностранный фильм.

Сюжет новой ленты вновь вращается вокруг молодой иранской семьи. Днем Эмад преподает в школе, а по вечерам вместе с супругой Раной увлеченно репетирует спектакль по пьесе американского драматурга Артура Миллера. В процессе постановки «Смерти коммивояжера» между молодоженами то и дело возникают конфликты. Однако крепкий семейный союз подтачивают не столько бытовые ссоры, сколько череда неприятных событий.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=XEOZUGkT9gE&rel=0">Video</a> В один момент в тихую жизнь влюбленной пары вторгается обезумевший старик, а уютное гнездышко становится местом преступления.

Критики не раз отмечали, что замкнутая жизнь ближневосточных мегаполисов в фильмах Фархади раскрываются зрителям с новой, еще не изученной стороны. На экране современные обитатели Тегерана предстают едва ли не европейцами с похожей ментальностью и укладом жизни.Картину хвалят и за обнажение актуальных (для представителей любой национальности) тем близости и стыда, жестокости и доверия человеческих отношений.

Отметим, «Коммивояжер» уже получил две пальмовые ветви «Каннского фестиваля» – за лучшую мужскую роль и лучший сценарий. Кроме того, картина включена в список претендентов на «Золотой глобус» и в очередной раз номинирована на премию Американской академии киноискусств.

Звонки

Любители пощекотать себе нервы могут сходить на третий фильм популярной хоррор-франшизы «Звонок» про девочку-убийцу из телевизора. Более 10 лет прошло с момента страшных событий, описанных в предыдущих ремейках к японскому фильму ужасов.

На этот раз тайну проклятой видеокассеты, после просмотра которой, зрителю суждено умереть через семь дней, пытается разгадать молодой парень по имени Холт. Узнав о намерении бойфренда провести смертоносный эксперимент, его девушка Джулия решает спасти возлюбленного и принимает удар на себя. Включив странную запись, героиня делает чудовищное открытие – в холодящем кровь фильме запрятан еще один, не менее зловещий видеоряд.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=bQ7-29UgavA&rel=0">Video</a> «Звонки» стали дебютным фильмом в режиссерской карьере испанца Франсиско Хавьера Гутьерреса.

Продолжение одной из самых жутких злодеек в жанре мистического хоррора, по традиции, не обошлось без пугающих звонков с того света, призраков в душевой и кошмаров наяву.

Сафари

Еще одна премьера первой недели февраля – документальный фильм австрийского режиссера Ульриха Зайдля о жестоком развлечении цивилизованных европейцев на Африканском континенте.

В центре картины – немецкие и австрийские туристы-охотники, с восторгом истребляющие и разделывающие зебр, антилоп и других представителей местной фауны, чтобы затем сфотографироваться на фоне туши и украсить трофеями собственные жилища. Кстати, сами живодеры избегают слова «убийство», ограничиваясь термином «добыча», и верят, что исполняют миссию избавления старых и больных зверей от страданий.

Ужасающий натурализм картины и неприкрытое зло вызывают у публики целый букет эмоций – в основном, ненависть и отвращение (последнее нередко сопровождается выходом из кинозала с подступающим рвотным рефлексом). Многие безуспешно пытаются найти ответы на риторические вопросы: для чего режиссер методично показывает забойбеззащитных животных и зачем зрителюлюбоваться на то, как заскучавшие европейские мещане снимают кожу с изысканного жирафа?

Впрочем, есть и те, кто высоко оценивает новую работу мастера западной документалистики, несмотря на жестокое изобличение человеческой натуры и в целом, концепции – «одни убивают, другие снимают, третьи смотрят».

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=0shXsY3ypLs&rel=0">Video</a> Показ ленты «Сафари» уже состоялся в рамках внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля.

Это всего лишь конец света

В предстоящие выходные челябинский кинотеатр Пушкина порадует зрителей показом шестой полнометражной ленты канадского вундеркинда Ксавье Долана.

В основу картины положена автобиографическая пьеса французского драматурга Жана-Люка Лагарса, скончавшегося от СПИДа в 1995 году.

Главный герой фильма, молодой успешный писатель Луи (Гаспар Ульель), узнав о неизлечимой болезни, отправляется во французскую провинцию, чтобы проститься с родными.

Однако поговорить по душам ни с эксцентричной матерью, ни со вспыльчивым братом, ни с насмешливой сестрой у Луи не получается. После 12 лет разлуки близкие настолько от него отдалились, что теперь отказываются воспринимать героя всерьез. Болтливая маман полдня проводит у зеркала, после чего устраивает грандиозное веселье. В это время сестра-бунтарка беспрерывно курит, жалуется на свою жизнь и не перестает ругаться с деспотичным братом.

Единственным человеком, кто хоть как-то прочувствовал Луи, оказывается невестка – домохозяйка Катрин, впервые увидевшая брата мужа. Именно в общении с незнакомки герой и находит утешение.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=QeKBYV3k8fY&rel=0">Video</a> «Конец света» собрал поистине звездный ансамбль: Венсан Кассель, Марион Котийяр, Натали Бай, Гаспар Ульель и Лея Сейду. Все актеры сняты крупным планом, благодаря чему зрителя не покидает эффект присутствия.

Картина завоевала гран-при Каннского фестиваля, одновременно с наградой получив множество негативных отзывов. Фестивальным критикам фильм показался слишком простым. Некоторые заявили, что за глянцевым блеском работ Долана не кроется ничего особенного, а породившие режиссера Канны его же и похоронят. Возможно, кинематографисту не могут простить отсутствие в фильме социальной сатиры на замшелые ценности буржуазной семьи и нежелание акцентировать внимание на секс-меньшинствах, к коим относит себя главный персонаж.

Челябинск, Римма Султанова

Челябинск. Другие новости 03.02.17

Эволюция патефона и часы с кукушкой: в Челябинске открывается выставка советского бытового дизайна. / 03 февраля ожидаются следующие события – Челябинск. / СПЧ при президенте России выяснит, почему жители «Путинского поселка» в Коркино до сих пор не переселены. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»