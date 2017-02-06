NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 06.02.17

«Мегафон» обеспечит надежной связью Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

«Мегафон» обеспечит надежной связью Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

Компания «Мегафон» станет официальным поставщиком телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг для обеспечения высокого качества связи на всех мероприятиях Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Сумма договора составила 4 миллиарда 251 миллионов 340 тысяч 200 рублей.

В рамках договора с компанией «Национальный центр информатизации» «Мегафон» обеспечит строительство, подготовку и эксплуатацию всей технической телекоммуникационной инфраструктуры на всех объектах, где будут проводиться спортивные мероприятия международного значения – Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи.

«Мегафон» развернет сеть на площади всех стадионов, обеспечит стабильную связь на тренировочных базах, в 400 гостиницах, офисах оргкомитета и ЦОДах.

«Победа в конкурсе дает нам возможность показать все преимущества инфраструктуры «Мегафона». Имея за плечами опыт работы на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи, на Универсиаде в Казани мы можем гарантировать: у гостей и организаторов чемпионата будет связь высочайшего качества и интернет на максимальной скорости», – прокомментировал генеральный директор компании «Мегафон» Сергей Солдатенков.

Оператор связи обладает развитой инфраструктурой связи, масштабной магистральной сетью, самым широким частотным спектром, использует комплексный подход при решении задач и обладает уникальным опытом по обеспечению международных мероприятий государственного значения. За последние 5 лет кроме спортивных мероприятий «Мегафон» обеспечил качественной связью Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году, G-20 в Санкт-Петербурге в 2013 году, является постоянным партнером Петербургского международного экономического форума начиная с 2011 года, «Россия-АСЕАН» в 2016 году.

Оказание услуг по предоставлению инфраструктуры должно быть завершено до конца ноября 2018 года. По окончании договора «Мегафон» планирует использовать созданную инфраструктуру для повышения качества связи и создания более комфортных условий для общения внутри сети.

В рамках договора предусмотрено обеспечение оборудованием для автоматизированной системы расчетов (биллинга), взаимодействия и контроля доступа на стадионах, проверки аккредитуемых лиц и создания специальной службы технической поддержки для оперативного приема обращений. В качестве поставщика инфраструктуры и дополнительных услуг «Мегафон» предоставит на всех спортивных объектах магистральные каналы связи с неограниченным лимитом, услуги сети передачи данных, доступ в Интернет, ISDN, защиту от DoS/DDoS-атак, обслуживание ЛВС для организации стабильной работы всех типов связи: фиксированной, мобильной и телематической.

Инфраструктура оператора позволит сотрудникам НЦИ оказывать качественные информационно-справочные услуги, организовывать пункты обслуживания абонентов, а также поддерживать «горячие» линии контактного центра для консультирования и решения технических проблем и взаимодействия со СМИ – на русском и английском языках.

Челябинск, Январь, Лилия Грамберг

Челябинск, Январь. Другие новости 06.02.17

В Челябинске осудили самозваного оружейника, переделывавшего списанное оружие в боевое. / Два южноуральца превратили гараж в конопляную оранжерею. / В Миассе челябинец напал на десятилетнюю девочку в подъезде.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter