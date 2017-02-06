«Мегафон» обеспечит надежной связью Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

Публикации за 06.02.17

Компания «Мегафон» станет официальным поставщиком телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг для обеспечения высокого качества связи на всех мероприятиях Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Сумма договора составила 4 миллиарда 251 миллионов 340 тысяч 200 рублей.

В рамках договора с компанией «Национальный центр информатизации» «Мегафон» обеспечит строительство, подготовку и эксплуатацию всей технической телекоммуникационной инфраструктуры на всех объектах, где будут проводиться спортивные мероприятия международного значения – Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи.

«Мегафон» развернет сеть на площади всех стадионов, обеспечит стабильную связь на тренировочных базах, в 400 гостиницах, офисах оргкомитета и ЦОДах.

«Победа в конкурсе дает нам возможность показать все преимущества инфраструктуры «Мегафона». Имея за плечами опыт работы на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи, на Универсиаде в Казани мы можем гарантировать: у гостей и организаторов чемпионата будет связь высочайшего качества и интернет на максимальной скорости», – прокомментировал генеральный директор компании «Мегафон» Сергей Солдатенков.

Оператор связи обладает развитой инфраструктурой связи, масштабной магистральной сетью, самым широким частотным спектром, использует комплексный подход при решении задач и обладает уникальным опытом по обеспечению международных мероприятий государственного значения. За последние 5 лет кроме спортивных мероприятий «Мегафон» обеспечил качественной связью Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году, G-20 в Санкт-Петербурге в 2013 году, является постоянным партнером Петербургского международного экономического форума начиная с 2011 года, «Россия-АСЕАН» в 2016 году.

Оказание услуг по предоставлению инфраструктуры должно быть завершено до конца ноября 2018 года. По окончании договора «Мегафон» планирует использовать созданную инфраструктуру для повышения качества связи и создания более комфортных условий для общения внутри сети.

В рамках договора предусмотрено обеспечение оборудованием для автоматизированной системы расчетов (биллинга), взаимодействия и контроля доступа на стадионах, проверки аккредитуемых лиц и создания специальной службы технической поддержки для оперативного приема обращений. В качестве поставщика инфраструктуры и дополнительных услуг «Мегафон» предоставит на всех спортивных объектах магистральные каналы связи с неограниченным лимитом, услуги сети передачи данных, доступ в Интернет, ISDN, защиту от DoS/DDoS-атак, обслуживание ЛВС для организации стабильной работы всех типов связи: фиксированной, мобильной и телематической.

Инфраструктура оператора позволит сотрудникам НЦИ оказывать качественные информационно-справочные услуги, организовывать пункты обслуживания абонентов, а также поддерживать «горячие» линии контактного центра для консультирования и решения технических проблем и взаимодействия со СМИ – на русском и английском языках.

Челябинск, Январь, Лилия Грамберг

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