Вопрос челябинской свалки остается открытым

Публикации за 06.02.17

Несмотря на бурные обсуждения и громкие заявления, сделанные в Челябинске на прошлой неделе, вопрос челябинской свалки так и остался открытым. Эко-активисты общественного движения «Время Че» проанализировали итоги круглого стола «Проблемы накопленного экологического ущерба в челябинской области и организация мероприятий по их решению».

Напомним, круглый стол состоялся в минувшую пятницу. Лидер движения «Время Че» Феликс Панов, выступая перед собравшимися, рассказал о результатах работы движения по вопросу закрытия челябинского мусорного полигона, о сборе подписей, о взаимодействии с представителями мусороперерабатывающей отрасли и с представителями власти: «Когда мы начинали, о проблеме городской свалки никто даже не говорил, то есть проблема была – опасный для экологии объект в центре города функционирует с 1949 года, а пути решения даже не обсуждались. Никто не мог назвать конкретные сроки ни закрытия свалки, ни хотя бы разработки проекта рекультивации или строительства альтернативных полигонов. Благодаря активности волонтеров, неравнодушию жителей города, взаимодействию с властями, активному освещению вопроса в СМИ, за прошлый год нам удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки».

Панов добавил, что перед движением стоит задача добиться полного закрытия челябинской городской свалки в ближайшее время, и призвал все конструктивные общественные организации объединить усилия в борьбе за чистоту окружающей среды: работа «Время Че» в течение 2016 года показала, что наиболее эффективен именно путь диалога и совместной работы.

Волонтеров поддержали эксперты: «Безусловно, необходимо объединить усилия конструктивных эко-движений и очень важно привлечь к своей работе людей профессиональных. У нас сейчас очень много говорильни, и проблемы столетней давности не решаются, хотя решения есть. В Год экологии нам всем вместе нужно заложить базу того, что будет реализовано в последующем. Проблема свалки актуальна уже лет 20, «Время Че» вынесло эту проблему в публичную плоскость, за что спасибо им огромное. Если такие проблемы не «шевелить», опять десятилетия уйдут, опять останется все по-прежнему, – отметил член Общественной палаты Челябинска, судебный эксперт Владимир Добрынин. – Волонтеры должно объединить людей и выводить в профессиональный подход решение проблемы. Важен системный и конструктивный подход, а не эмоциональность и оголтелость».

«Я абсолютно согласен с тем, что консолидация общественных движений вокруг решения эко-проблем необходима. Хорошие люди должны объединяться, – считает директор ОГУ «Особо охраняемые природные территории» Александр Лагунов. – «Время Че» вполне может стать таким объединяющим движением. Есть такой тезис «сколько людей, столько мнений» – и у нас с точки зрения экологии это действительно так. И в рамках нашего общего экологического порыва мы должны заниматься эко-просвещением именно тех организаций, которые участвуют в этом процессе, чтобы они понимали экологический смысл тех или иных мероприятий, которые проводятся или будут проводиться».

Вместе с этим, эко-волонтеры подчеркивают, что вопрос «что же будет со свалкой?» так и остался открытым. Министерство экологии представило планы на 2018 и 2019 годы, озвучило общую информацию о местах строительства альтернативных полигонов, однако конкретные сроки так и не названы, в открытых источниках не опубликован алгоритм работы концессионера и не понятно, справится ли он с рекультивацией.

Да сам потенциальный концессионер может отказаться от проекта, сочтя его невыгодным.

Кроме того, до сих пор нет даже вменяемой территориальной схемы обращения с отходами: проект, на разработку которого потратили 10 млн рублей, подвергся острой критике, как со стороны общественности, так и со стороны представителей мусорного бизнеса.

Эксперты считают, что нужно тщательно изучить, как аналогичные вопросы решаются в других регионах. Например, председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии Сергей Чернин обладает большим опытом по работе с подобными объектами (так, правительство России поручило ему ликвидировать свалку в Дзержинске). Возможно, этот опыт можно будет применить и в Челябинске.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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