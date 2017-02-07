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Челябинск

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Публикации за 07.02.17

«Челябэнергосбыт» открыл «горячую линию» по вопросам оплаты за электричество

«Челябэнергосбыт» открыл «горячую линию» по вопросам оплаты за электричество

В ПАО «Челябэнергосбыт» начала работать «горячая линия» по вопросам оплаты за электроэнергию.

О работе с населением, расчете платы за потребленную электроэнергию, а также изменениях в действующем законодательстве в ходе совещания с руководителями общественных приемных губернатора Челябинской области рассказал генеральный директор ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Красиков рассказал.

По словам топ-менеджера, всего за 2016 год в компании было рассмотрено порядка трех тысяч обращений граждан по разным вопросам. В связи с востребованностью обратной связи, своевременного консультирования жителей Челябинской области и была открыта «горячая линия» для населения. Телефон «горячей линии» ПАО «Челябэнергосбыт» 8 (351) 211-53-24 работает каждый будний день с 10.00 до 14.00 без перерыва.

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«Специалисты ПАО «Челябэнергосбыт» всегда готовы проконсультировать абонентов компании по самым сложным, требующим детальной проработки случаям. В феврале мы открыли «горячую линию», потому что у населения появилось много вопросов, на которые необходимо давай своевременные ответы, – рассказал Андрей Красиков. – Специалисты компании дают устные консультации о действующих законодательных актах, правилах и методике начисления за электроэнергию. Сотрудникам «горячей линии» доступна база данных бытовых потребителей всей области, и индивидуальный подход идет к каждому обратившемуся».

Челябинск, Виктор Елисеев

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