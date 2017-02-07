В Челябинске создают единую общественную эко-площадку

Публикации за 07.02.17

Южноуральское движение «Время Че» предложило челябинским эко-движениям и инициативным жителям города объединить усилия на единой общественной площадке.

«Наша инициатива – это новый этап развития изначально выбранного нами пути диалога, который за последние полтора года подтвердил свою эффективность. Мы благодарны городским и региональным властям за готовность вступать в пусть не всегда простой, но конструктивный диалог с жителями и нами, общественниками, – заявил лидер движения «Время Че» Феликс Панов. – Мы уверены, что создание единой площадки позволит нам всем выйти

на новый уровень диалога между населением и властями города! В качестве собственной экспертизы мы готовы поддержать ОНФ в реализации проекта «Генеральная уборка» на территории Челябинской области».

Для сбора всех заинтересованных лиц движение предложило уже действующую площадку – эко-лофт «Время Че», открытый в прошлом году в центре города – на улице Тимирязева, 33. К участию в проекте приглашаются не только общественники, но и все горожане, у которых есть свои идеи по улучшению экологии Челябинска. Лучшие и наиболее актуальные инициативы обещают отразить на страницах эко-газеты «Время Че».

«Создание единой площадки, объединение опыта всех экологических движений города, возможность открыто общаться как между собой, так и с властью – все это придаст новый импульс в решении экологических проблем Челябинска в Год экологии, – заявляют эко-волонтеры. – Пройдя весь путь формирования конструктивного диалога как с властью, так и с населением, мы знаем, о чем говорим. Осенью 2015 года о проблеме городской свалки никто даже не говорил, то есть проблема была, а пути решения даже не обсуждались. Никто не мог назвать конкретные сроки ни закрытия свалки, ни хотя бы разработки проекта рекультивации или строительства альтернативных полигонов. Поэтому, первое, что мы решили сделать – это подтвердить, что проблема действительно есть и она волнует жителей Челябинска. И за очень короткое время собрали свыше 17 000 подписей за закрытие и рекультивацию городской свалки – с этого момента мы начали выходить на конструктивный диалог как с Министерствами, так и с городской и областной администрацией.

Также мы понимали, что в диалоге необходимо оперировать фактами и только фактами. Поэтому, чтобы подтвердить, что свалка активно работает, летом прошлого года мы провели видео-мониторинг количества мусоровозов, ежедневно заезжающих на городскую свалку, что позволило оценить объем ежемесячно привозимого на свалку мусора.

Чтобы показать, что свалка активно расширяется и выходит за границы полигона – отсняли свалку с квадрокоптера и обсудили зафиксированное на видео.

Чтобы продемонстрировать федеральный масштаб проблемы – мы изучили все крупнейшие свалки и полигоны ТБО в стране, подготовили и опубликовали общероссийский рейтинг свалок, где наша челябинская заняла печальное третье место.

В течение всего 2016 года мы провели в нашем эко-лофте множество экспертных встреч, дали несколько пресс-конференций, активно выносили в свет каждый шаг в решении проблемы городского полигона ТБО.

Результат есть – проблема рекультивации челябинской свалки стала действительно заметной на общероссийском уровне – в рамках федеральной программы «Чистая страна» на ее рекультивацию федеральным бюджетом выделено 1,2 млрд рублей, мы явно видим как тема рекультивации стала обсуждаться у нас в регионе, есть действительно глобальные подвижки. Но мы не считаем, что проблема уже решена и намерены продолжать участвовать в решении проблемы рекультивации и переноса Челябинского полигона ТБО.

За все последние полтора года мы неоднократно призывали объединить усилия всех активных горожан, присоединиться конструктивным общественным движениям к нашей работе. Увидев сегодня ролик команды #ЭКОШМЭКО и Виталия Безрукова, посвященный свалке, мы посчитали это очень хорошим знаком, первой ласточкой! Наш призыв был услышан.

Говоря о консолидации усилий и накопленного опыта, хотим показать на своем примере, как это может работать: в январе этого года Общественный народный фронт заявил о запуске проекта «Генеральная уборка», который посвящен выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории всей Российской Федерации, и в рамках которого, в частности, планируется создать интерактивную карту свалок. Было озвучено предложение обнаруживать нелегальные свалки радикальным путем – дать в Роскосмос координаты / границы законных свалок и по имеющимся программным алгоритмам автоматически получать со спутников информацию обо всех свалках, не входящих в переданные официально разрешенные границы.

Конечно, у нас нет ресурсов Роскосмоса, но еще в прошлом году наши волонтеры начали обходить Челябинск, фиксируя стихийные и незаконные свалки в городе, что позволило уже весной 2016 года создать интерактивную интернет-карту свалок Челябинска. Все выявленные адреса мы передали городским властям и при повторном обходе спустя пару месяцев отметили, что большая часть проблем была устранена.

В рамках Года экологии мы намерены возобновить проект по мониторингу стихийных свалок в городе и готовы поддержать ОНФ в реализации данного проекта на территории Челябинской области. Передать все наработки, предоставить свои медийные площадки, стать надежным и эффективным партнером».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.02.17

«Челябэнергосбыт» открыл «горячую линию» по вопросам оплаты за электричество. / Заболеваемость раком в Челябинской области растет на два процента в год. / В Челябинске водитель трамвая покалечила своего кондуктора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»