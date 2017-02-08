Самые крутые слухи недели: освободите, пожалуйста, вагон

Публикации за 08.02.17

Почему южноуральским чиновникам не стоит злорадствовать, наблюдая, как засучили ножками их коллеги в соседних регионах; какой сюрприз может принести Челябинской области год экологии, и какой сюрприз может ждать вас уже завтра у собственного подъезда – об этом в очередной серии спецпроекта «Самые крутые слухи недели».

На вылет

Говорят, что череда «добровольных» досрочных отставок губернаторов – неглупый ход предвыборной президентской кампании. Дескать, люди обязательно пойдут голосовать за президента, снявшего постылого князька. И одним из «досрочников» эксперты называют челябинского губернатора. Якобы, у Кириенко собрано немало негативных, но объективных данных по «неэффективной деятельности и некоммуникабельности с населением» на БД. И еженедельно список просчетов растет.

В их числе и магнитогорский прессинг всего остального регионального бизнеса, и признание заслуг «авторитетных» южноуральцев, типа Рыльских – Аристов, и раскол общественности по поводу строительства Томинского ГОКа при вялом дистанцировании от «остренького» госменеджеров, и волнения в Троицке, и проблемы Коркинского разреза, и отсутствие диалога властей с гражданами по поводу экологического беспредела в регионе. И даже такие «блошки», как «негуляние детсадовцев в период НМУ», и свешивание всех экологических «собак» на оппонентов, типа, Игоря Зюзина. Собственно, как утверждают компетентные лица, Дубровский будет «отставлен, но не вполне отпущен» – его кинут на какой-нибудь реальный проект (типа строительства одного из сегментов Керченского моста, или, напротив – пошлют на Дальний Восток) в соответствии с его компетенциями, исключая из сферы его деятельности каждодневную публичность.

Экологическая карта

В качестве очень реального преемника Дубровского разные источники все настойчивее называют Андрея (Ильича) Комарова. У него усилилось крыло лоббистов (один Чубайс чего стоит, не говоря уж о Х., Е. и Р.). Но главное, кремлевские кукловоды хотят по полной разыграть его экологичную «белую» металлургию. Кульбиты судьбы: проект, что едва не разорил предпринимателя дотла, возможно теперь (когда всем стало ясно, что понесшая ужасную нагрузку область, приемлет лишь такие малоприбыльные, высокотехнологичные, «чистые» производства) принесет ему и власть, и богатство, и деньги.

Слухи по поводу Комарова, вероятно, циркулируют в разных средах. И местные элиты уже потянулись к Ильичу. Недавно, говорят, с ним в столице встречался дедушка-медведь Мякуш. И зачастил Андрей Косилов. И даже Александр Аристов попросил аудиенции…

Абсурд

По слухам, в поселке Роза, что подлежит расселению, но так и не может « съехать» со своего гиблого места, власти постепенно начинают сворачивать социальные проекты. Одним и самих диких решений представляется закрытие (в рамках программы оптимизации, естественно) в 2018-м году онкологического отделения в местной больнице. В ауте не только розинцы, но и жители близлежащих территорий, не имеющие такой службы и потому обращающиеся за помощью в розинскую клинику.

Домофонная война

По слухам на рынке «домофонных» услуг опять вспыхнула (после недолгого затишья) война, жертвами которой становятся жильцы многокварных домов. Желая навредить конкурентам, «коллеги» выводят из строя магнитные замки на подъездах. В такую холодрыгу, если никого нет дома и соседи отсутствуют, человек рискует довольно быстро, топоча замерзающими конечностями у заблокированной двери, подхватить воспаление легких. Вывод из строя оборудования конкурентов принял уже масштаб эпидемии: ремонтники не успевают выезжать на заявки по ремонту. Соответственно, люди в бешенстве, а советы домов и ТСЖ грозят компаниям расторжением договоров.

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