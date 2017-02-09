На Южном Урале в 5 раз вырос спрос на 4G-устройства

Публикации за 09.02.17

Жители Южного Урала активно переходят на скоростной Интернет.

В 2016 году спрос на 4G-устройства в Челябинской области вырос в 5 раз по сравнению с предыдущим годом.

В компании «Мегафон» рост популярности LTE объясняют доступностью мобильных устройств и расширением покрытия. Так, в Челябинской области планшеты с поддержкой 4G стали доступнее на 50%, а смартфоны на 12%.

«Мы продолжаем интенсивно развивать нашу сеть мобильного интернета. Так, в Челябинске в прошлом году нами запущен самый быстрый на сегодня мобильный интернет LTE-Advanced, пиковые скорости которого достигают 300 Мбит/с. Сегодня в Челябинской области практически не осталось мест, где нельзя было бы позвонить или выйти в интернет, именно с этим мы связываем рост спроса на 4G устройства», – говорит руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Челябинского отделения компании «Мегафон» Анна Козлова.

Наиболее популярным среди 4G-смартфонов стал Micromax Canvas Pace Q415. Приобрести данный смартфон можно в салонах или интернет-магазине «Мегафона» всего за 2 тысячи 990 рублей при условии подключения тарифного плана «Все включено М» или тарифной опции «Интернет S» на определенный срок.

ТОП-3 популярных моделей 4G-смартфонов по итогам продаж 2016 года в розничной сети «МегаФона» в Челябинской области:

до 5 тысяч рублей:

Micromax Canvas Pace Q415 LTE

Alcatel OT-7043K POP2 LTE

Alcatel OT-7043Y POP2 LTE

5 тысяч – 15 тысяч рублей:

Lenovo A2010 LTE

Asus ZenFone 2 Laser ZE500KL LTE

ZTE Blade X3 LTE

свыше 15 тысяч рублей:

Apple iPhone 5s 16GB

Sony Xperia C4 E5303 LTE simlock

Asus ZenFone Max ZC550KL LTE.

Челябинск, Лилия Грамберг

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