Любовь зла… Кинопятница РИА «Новый День»

Публикации за 10.02.17

В ближайшие выходные челябинские кинотеатры захлестнет волна любви: будь то любовь к конструктору Лего, Бэтмену, Нику Кейву или укротительнице зомби. Ценителей короткого метра порадует сборник романтических зарисовок сразу с трех континентов планеты.

Обитель Зла: последняя глава

10 февраля в российский прокат выходит шестая, заключительная, часть «прогнозов» о надвигающемся зомби-апокалипсисе с Милой Йовович в главной роли.

Действие картины разворачивается сразу после событий, описанных в предыдущем эпизоде. Потеряв друзей, пережив предательство и чудом уцелев в масштабной битве смутантами, главная героиня Элис раз и навсегда решает покончить с секретной корпорацией «Амбрелла». Наделенная сверхспособностями воительница отправляется в самое сердце творящегося вокруг ужаса – в Ракун-сити, а именно, Улей, откуда и берет свое начало смертоносный Т-вирус. На то, чтобы распылить добытый антидот и спасти человечество от нашествия монстров, у Элис есть 48 часов.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=3rB4nJkbFds&rel=0">Video</a> В сравнении с прежними частями финальную главу «Обитель зла» отличает чересчур динамичная смена картинок и сомнительные световые эффекты.

Из-за непрекращающегося мелькания и повторяющихся вспышек света ослепленному (в прямо смысле этого слова) зрителю остается лишь догадываться, что происходит на экране. В итоге публика абсолютно не воспринимает большинство захватывающих экшн-сцен, ключевые моменты сюжета оказываются скомканными и невнятными.

Еще одним существенным недостатком фильма, по мнению критиков,стало изобилие сценарных дыр, особо проявляющихся в действиях главных злодеев. Фанаты эпической ленты уже упрекнули режиссера Пола Андерсона в пренебрежении к устоявшемуся сюжету.

Не смотря на это, успех заключительной части голливудскогоэкшна, во многом благодаря прежним заслугам, более чем ожидаем. Не зря за 14 лет существования франшизы «Обитель зла» собрала в прокате свыше 1миллиарда долларов, став самой успешной экранизацией игр за всю историю кинематографа.

Лего. Фильм: Бэтмен

Компьютерная анимация истории о знаменитом герое комиксов, единственном спасителе города-конструктора Гэтема.

Сюжет мультфильма крутится вокруг лего-фигурки Бэтмена – альтер-эго миллиардера Брюса Уэйна. Герой поет, танцует, размахивает бэтарангами, а заодно борется с заклятым врагом Джокером, сбежавшим из психиатрической больницы.

Лего-пародия придется по вкусу как любителям собирать конструктор, так и фанатам киновселенной DCComics, независимо от их возраста и социального статуса. Мультфильм использует целый пласт культурного бэкграунда. Помимонескончаемых отсылок к предыдущим экранным воплощениям супергероя, создатели с юмором припоминаюти недавние голливудские премьеры, типа «Отряда самоубийц».

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=1bL5aheGIL4&rel=0">Video</a> Остроумные шутки, отличная графика, спецэффекты и саундтрек – так зрители описывают новую работу режиссера Криса Маккея.

А вот те, кто ожидал продолжения трогательной и мудрой истории «Лего Фильма», могут быть разочарованы. Новая картина сюжетно никак не связано с первой, и снята именно про Бэтмена, а не лего-планету.

Впрочем, фанатам мира пластмассовых кубиков ждать осталось недолго. Вслед «Лего Бэтменом» студия WarnerBrothersанонсировала выход еще двух мультфильмов из этой серии – анимационную ленту «Ниндзяго», премьера которой запланирована на 22 сентября 2017 года и «Лего. Фильм-2», дата выхода – 18 мая 2018 года.

Прекрасные дни в Аранхуэсе

Камерная драма Вима Вендерса – задушевная беседа о самом загадочном чувстве на земле. Фильм снят по пьесе австрийского драматурга Петера Хандке, давнего друга и соавтора Вендерса в работе над картиной «Небо над Берлином».

В центре нового фильма – мужчина и женщина, отдыхающие в летнем саду в предместьях Парижа. Под сенью деревьев герои ведут откровенную беседу, вспоминая детство, рассуждая о первом сексуальном опыте и отношениях между мужчиной и женщиной.

Из дома за героями наблюдает еще один персонаж. Это писатель, фиксирующий мысли собеседников на бумаге. А может это герои повторяют то, что уже написано в его блокноте? Реальностьчеловека в доме театрально сливается с фантазиями героев. С каждой минутой образы и диалоги персонажей становятся все более расплывчатыми.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=wWjj-IgpZjA&rel=0">Video</a> И вот уже сам Ник Кейв, материализовавшись из музыкального автомата, садится за рояль…

По мнению критиков, «Прекрасным дням в Аранхуэсе» будет довольно сложно найти свою аудиторию – фильм не предназначен для неподготовленного зрителя. На протяжении всей картины, не имеющей и намека на сюжет, с чувством, толком и расстановкой показано, как зарождается, а затем визуализируетсяв кадре Высокое искусство.

Love is…

9 февраля в челябинском кинотеатре Пушкина стартует показ романтического киноальманаха от режиссеров Франции, Великобритании, США, России, Испании и Аргентины.

Сборник включает в себя 6 короткометражных фильмов,так или иначе затрагивающих любовные отношения:

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=97qvDzxhtqM&rel=0">Video</a> от первого взрослого чувства и магии ревности до зрелой любви и расставания

Адель в августе

Фильм рассказывает историю 15-летней француженки, по уши втрескавшейся в приятеля семьи. Родители зовут Адель провести уикенд в загородном доме их друзей. Пока взрослые наслаждаются отдыхом, девочка-подросток изучает комнату сына хозяев – Самуэля, уехавшего учиться в другой город. Личный дневник, любовные песни под гитару – это и многое другое будоражит сердце девушки. Внезапно в доме появляется тот самый парень, и шансов сбежать от него просто не остается.

Отметим, большую часть хронометража занимают лирические грезы впервые влюбившейся героини. Трогательная история о чувствах школьницы напомнит зрителю о прошлом, с его подростковой угрюмостью и неуклюжим смущением.

Расстаться с Дженни

Фантастический киноанекдот, придуманный российским режиссером Петром Антохиным, снятый в европейских декорациях на английском языке.

Действие картины разворачивается за три часа до свадьбы. Пока невеста заваливает суженого смс с подробными инструкциями по сбору к торжеству, жених пытается выполнить одно неотложное дело – немедленно порвать с бывшей. Герой репетирует сцену расставания и ищет всяческие доводы в пользу своего выбора, однако…

Одинокая планета

Американка Джулия колесит по странам, пишет путеводители и крутит курортные романы. Прилетев в Барселону, девушка знакомится в такси с привлекательным испанцем. Пау становится ее персональным гидом в чужой стране, одновременно попадая в хрупкий мир личных переживаний туристки.

Мечтая о Пегги Ли

Трогательная короткометражка, пронизанная духом свободы, любовью и музыкой.

В центре картины – влюбленные лондонские подростки. Пытаясь избавиться от чрезмерной родительской опеки,однажды ночью пара сбегает в джазовый клуб.

В фильме практически нет слов, настроение героев передают композиции популярной джаз-дивы 40-ых годов Пегги Ли.

Инициация Фабрицио

Латиноамериканская комедия о желаниях подростков поскорее познать все тайны физической близости. Фабрицио несказанно повезло: его подружка не прочь провести с ним ночку, однако каждый раз, когда дело доходит до поцелуев, в комнату парня вламываются родители.

Парню ничего не остается, как угнать с друзьями старую машину соседа, чтобы устроить там любовное гнездышко.

Захватывающая 11-минутная короткометражка абсолютно не выглядит пошлой. Фильм переполнен романтическими сценами, искренними желаниями и наивными разговорами.

Как пережить разрыв

12-минутный фильм-инструкция о том, как наиболее эффективно пережить расставание. Картина иллюстрирует различные методы борьбы с любовной напастью. Окунуться ли с головой в работу или смириться с депрессией, перебраться к друзьям или завести онлайн-знакомство. А может провести ночь с первым встречным? Каждый рецепт имеет два варианта – мужской и женский. По отзывам зрителей, комедийная зарисовка настолько увлекательна, что смотрится на одном дыхании и честно претендует на полный метр.

Челябинск, Римма Султанова

Челябинск. Другие новости 10.02.17

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