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Челябинск

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Публикации за 10.02.17

Дело лекаря – без премудростей: в Челябинске открылась выставка «История медицины XX столетия» (ФОТО)

Дело лекаря – без премудростей: в Челябинске открылась выставка «История медицины XX столетия» (ФОТО)

В Челябинске открылась выставка «История медицины XX столетия», приуроченная к 150-летию Александра Бейвеля.

Новый День: Дело лекаря – без премудростей: в Челябинске открылась выставка ''История медицины XX столетия'' (ФОТО)

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в экспозиции представлены около 100 экспонатов – рукописи, книги, хирургические инструменты конца ХХ века.

Новый День: Дело лекаря – без премудростей: в Челябинске открылась выставка ''История медицины XX столетия'' (ФОТО)
Новый День: Дело лекаря – без премудростей: в Челябинске открылась выставка ''История медицины XX столетия'' (ФОТО)
Новый День: Дело лекаря – без премудростей: в Челябинске открылась выставка ''История медицины XX столетия'' (ФОТО)

Есть и уникальные экземпляры – ингаляторы, больше напоминающие современные манометры, детские ртутные термометры, похожие на свинцовую трубку, и даже микропротезы глаз конца 30-х годов.

Новый День: Дело лекаря – без премудростей: в Челябинске открылась выставка ''История медицины XX столетия'' (ФОТО)
Новый День: Дело лекаря – без премудростей: в Челябинске открылась выставка ''История медицины XX столетия'' (ФОТО)

Большой раздел посвящен фотодокументам. Среди черно-белых снимков есть фото и Александра Бейвеля – врача, общественника, одного из самых известных челябинских градоначальников.

Новый День: Дело лекаря – без премудростей: в Челябинске открылась выставка ''История медицины XX столетия'' (ФОТО)

По словам сотрудников музея, именно эту фотографию можно считать самым дорогим экспонатом выставки. Александр Бейвель не только работал врачом, но и активно участвовал в становлении города. В 1903 году его избрали главой Челябинска. За время его деятельности были замощены улицы и площади центральной части города, устроены электрическое освещение и телефонная связь, построены несколько школ и училищ, две пожарные части. Кроме того, благодаря инициативе Бейвеля в Челябинске появился водопровод. В 1911 году Бейвель оставил пост городского головы и вернулся к медицинской практике.

В конце 20-х годов его обложили огромным налогом и запретили а заниматься частной практикой. В 1932 году Бейвель вместе с семьёй переехать в Копейск, где состоял консультантом при поликлинике и преподавал в техникуме сестёр милосердия.

Легендарный городской голова скончался 9 февраля 1939 года, похоронен в Копейске.

Новый День: Дело лекаря – без премудростей: в Челябинске открылась выставка ''История медицины XX столетия'' (ФОТО)
Новый День: Дело лекаря – без премудростей: в Челябинске открылась выставка ''История медицины XX столетия'' (ФОТО)
Новый День: Дело лекаря – без премудростей: в Челябинске открылась выставка ''История медицины XX столетия'' (ФОТО)
Новый День: Дело лекаря – без премудростей: в Челябинске открылась выставка ''История медицины XX столетия'' (ФОТО)

Челябинск, Гузель Шмелькова, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 10.02.17

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