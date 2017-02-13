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Челябинск

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Публикации за 13.02.17

ООО «ММК-УГОЛЬ» и FAMUR S.A. подписали контракт на поставку горно-шахтного оборудования

ООО «ММК-УГОЛЬ» и FAMUR S.A. подписали контракт на поставку горно-шахтного оборудования

В Белово (Кемеровская область) состоялось подписание контракта между ОАО «ММК-УГОЛЬ» и компанией «FAMUR S.A.» на поставку очистного механизированного шахтного комплекса FL-10/21-2x3848 для отработки угольных пластов шахты «Чертинская-Коксовая».

Со стороны ООО «ММК-УГОЛЬ» контракт подписал директор Владимир Харченко, со стороны FAMUR S.A.– вице-президент по экспорту Иренеуш Комошински.

Компания «FAMUR S.A.» обязалась поставить к июлю 2017 года лава-комплект, включающий в себя секции механизированной крепи, лавный конвейер, комбайн, перегружатель с дробилкой, электрооборудование и напорные гидравлические станции. Механизированный комплекс позволит осуществлять отработку маломощных пластов в условиях шахты «Чертинской-Коксовой». Дальнейшее сервисное и гарантийное обслуживание осуществит представительство FAMUR , расположенное в Новокузнецке.

Подписанное соглашение направлено на техническое переоснащение шахты «Чертинская-Коксовая», ведущей добычу коксующегося угля марки «Ж», необходимого для производства угольного концентрата. Поскольку с недавнего времени на шахте начали отработку маломощных пластов, появилась необходимость в использовании оборудования с другими техническими характеристиками. С помощью нового безопасного и высокопроизводительного оборудования ООО «ММК-УГОЛЬ» планирует выйти на более высокий уровень добычи угля на «Чертинской-Коксовой». В тендере на поставку оборудования также участвовали ведущие мировые производители из Великобритании, Германии, Китая.

Директор ООО «ММК-УГОЛЬ» Владимир Харченко отметил: «Сотрудничество с FAMUR S.A. для нас очень значимо. FAMUR S.A., как компания и бренд, прочно ассоциируется на машиностроительном рынке с качеством, надежностью и большим опытом работы. Мы уверены, что с помощью нового очистного механизированного шахтного комплекса горняки шахты «Чертинская-Коксовая» смогут выйти в 2018 году на уровень добычи угля до 2 млн. тонн угля. Для «Чертинской-Коксовой» этот рубеж углепроизводства должен стать рекордным за последние 20 лет».

Вице президент по экспорту Иренеуш Комошински подчеркнул, что «подписание контракта с ООО «ММК-УГОЛЬ» для их компании – знаковое событие, позволяющее говорить о том, что компания «FAMUR S.A.» вновь заявила о себе на кузбасском рынке как один из основных поставщиков угледодобывающего оборудования. Для нас особенно важно, что такая ключевая российская компания как ММК в лице своего дочернего общества оценила преимущества нашей техники».

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 13.02.17

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