«МегаФон» объявил праздничную распродажу

Публикации за 14.02.17

Компания «МегаФон» предложила свой вариант подарков ко Дню защитников Отечества и Международному женскому дню – смартфон: теперь, покупая один аппарат, можно получить существенную скидку на второй. Размер скидки может достигать 50%. В акции участвует свыше 175 моделей «умных» устройств. Акция продлится до 19 марта этого года.

В частности, 50% скидка ждет покупателей Micromax BOLT D303 и ZTE Blade A5. Со скидкой в 40% клиентам «МегаФона» будут доступны ZTE Blade A5 Pro, а также Micromax Q415 LTE. Популярный смартфон Lumia 550 SS LTE (RM-1127) будет стоить почти на 30% дешевле. Цена Asus ZenFone Go G500TG будет ниже обычной на четверть.

«Смартфон, согласно нашим исследованиям, является одним из наиболее популярных подарков как мужчинам, так и женщинам. Мы предлагаем всем желающим обновить мобильные устройства на лучших в стране условиях. На этот раз мы существенно расширили список акционных аппаратов, уделив значительное внимание не только начальному, но и среднему, а также премиальному сегментам», – говорит Кирилл Шибанов, генеральный директор ОАО «МегаФон Ритейл».

Челябинск, Софья Артемьева

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