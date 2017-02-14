На ММК зажгли огонь III Зимних Всемирных военных игр

Публикации за 14.02.17

В доменном цехе Магнитогорского металлургического комбината состоялась церемония зажжения огня III Зимних Всемирных военных игр.

Как сообщили в пресс-службе ММК, в торжественной церемонии приняли участие заслуженные жители города Магнитогорска, в том числе ветеран Великой Отечественной Войны, полковник в отставке, Кавалер ордена Красной Звезды Степан Колесниченко и российская спортсменка Юлия Олейникова, мастер спорта Международного класса по ледолазанию, двукратная обладательница Кубка Мира, многократный призер Чемпионатов Мира и Европы. Из рук ветерана и спортсменки лампада с огнем была передана Хранителям огня – магнитогорским юнармейцам. Далее лампада будет доставлена в Екатеринбург, где 18 февраля состоится Эстафета Огня.

Как уже сообщалось, с 22 по 28 февраля 2017 г. в Сочи пройдут III Зимние Всемирные военные игры – аналог Олимпийских игр, но проводимые исключительно среди действующих военнослужащих. Организаторами Игр выступают Международный совет военного спорта (CISM), Министерство обороны РФ и ФАУ МО РФ «Центральный спортивный клуб Армии».

Сегодня CISM считается наиболее влиятельной спортивной организацией в мире после Международного олимпийского комитета. Под лозунгом «Дружба через спорт» Международный совет военного спорта объединяет военнослужащих из 135 стран мира. На Министерство обороны РФ возложено организационно-техническое обеспечение деятельности Организационного комитета. Председателем Организационного комитета является Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

В Играх примут участие около 1000 спортсменов более чем из 25 стран мира. Будет разыграно 44 комплекта медалей в следующих дисциплинах: биатлон (включая патрульную гонку), горнолыжный спорт, лыжные гонки, скалолазание в помещении, ски-альпинизм, спортивное ориентирование на лыжах и шорт-трек.

Основным элементом фирменного стиля Игр является пятиконечная звезда – символ высоких стремлений и идеалов. Логотипом и талисманом III Зимних Всемирных военных игр 2017 года выбран леопард. Это красивое, грациозное животное олицетворяет смелость, стойкость и отвагу – качества, которые присущи спортсменам. Выносливость леопарда, его боевой окрас как нельзя лучше характеризуют дух военных игр.

Официальное открытие и зажжение чаши огня III Зимних Всемирных военных игр состоится 24 февраля 2017 в Сочи. До этого в пяти наиболее ярких и значимых точках на географической карте Российской Федерации (в Калининграде, Мурманске, Магнитогорске, на горе Эльбрус и на острове Сахалин) состоятся торжественные церемонии зажжения огня и спортивные эстафеты. Объединение всех пяти огней III Зимних Всемирных военных игр пройдет в торжественной обстановке в Государственном Кремлевском дворце во время праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 14.02.17

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