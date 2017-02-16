Родители 13-летнего челябинского шумахера, опубликовавшего скандальное видео, не отрицают, что их сын – гонщик

Публикации за 16.02.17

Родители 13-летнего челябинского школьника, прославившегося видео своих гонок по городским улицам, заявляют, что ролик, появившийся в Интернете – это фейк, но не отрицают, что их сын – гонщик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях появилось видео, как ребенок управляет то автомобилем Lexus, то Mercedes, то Audi. Во всех случаях стрелка спидометра находится на отметках 100 – 110 кмчас.

В ГИБДД Челябинска заявили, что родители юного лихача могут заплатить крупный штраф либо лишиться водительских прав, если выяснится, что родители были в курсе детских забав. Если же юнец брал автомобили без разрешения, то его могут обвинить в краже.

Как выяснилось, родители в курсе, что подросток любит погонять: отец мальчика руководит детской школой автомотоспорта, где и занимается его сын. Мужчина заявил, что его ребенок не мог находиться за рулем автомобилей Lexus и Mercedes, так как таких машин в семье нет. Но признал, что в семье есть Audi и что дает сыну «порулить» в своем присутствии.

При этом отец категорически отрицает достоверность видео, подчеркивая, какой именно ребенок находится за рулем, в роликах не видно, но, допуская, что видео все-таки сделал его сын, предполагает, что это простая нарезка из разных роликов, чтобы «покрасоваться» перед сверстниками. Мужчина рассказал телеканалу REN , что его сын, действительно, гонял на скорости 100 -110 кмчас на семейной Audi, но было это на тренировочном автодроме в рамках подготовки к международным соревнованиям. По словам мужчины, мальчик впервые сел за руль в 5 лет – в секции картинга, а теперь управляет всеми видами транспорта, но на реальные дороги никогда не выезжает.

Отметим, ссылки на ролики в аккаунтах юного гонщика из свободного доступа удалили.

Челябинск, Павел Зварзин

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