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Челябинск

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Публикации за 16.02.17

Южноуральцам напомнят о долгах за электроэнергию по телефону

Южноуральцам напомнят о долгах за электроэнергию по телефону

В феврале тысячи южноуральцев, имеющих задолженность по оплате электроэнергии, получат СМС с напоминанием о долге.

Долги населения Челябинской области за потреблённую электроэнергию перед гарантирующим поставщиком достигли 1,6 миллиарда рублей. ПАО «Челябэнергосбыт» начинает массовое информирование потребителей о наличии задолженности по оплате за отпущенную электроэнергию. При заключении договоров на энергоснабжение, обращении потребителей специалисты сбытовой компании актуализировали абонентскую базу, добавляя в неё номера телефонов.

«Напоминание о долге позволит многим потребителям вовремя заплатить за электричество и как следствие избежать начисления пени за просрочку платежа, а в некоторых случаях и не допустить введения ограничения, – уверен директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых. – В случае несогласия с величиной или наличием задолженности рекомендую потребителю обратиться в ближайший офис ПАО «Челябэнергосбыт», где можно получить исчерпывающую информацию».

Изменения, внесённые в законодательство с 1 января 2017 года, позволяют ресурсоснабжающим организациям информировать потребителей о наличии задолженности за коммунальные услуги с помощью СМС. Это право установлено п. 32е(3). «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений МКД и жилых домов», утверждённых постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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