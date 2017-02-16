Опасно для здоровья: в Челябинске полицейские искалечили курившего в подъезде

Публикации за 16.02.17

В Ленинском районном суде Челябинска завершились прения сторон по делу полицейских, избивших человека, курившего в подъезде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из полицейских повздорил с соседом, курившим на лестничной клетке. За курильщика заступилась женщина. Тогда полицейский вызвал сослуживца и «несогласных» доставили в отделение полиции, где жестко избили. Через некоторое время задержанных отпустили, но мужчина не мог идти, и прохожие выхвали скорую помощь. Врачи сделали пострадавшему срочную операцию: у него оказался разрыв тонкой кишки.

Тем временем полицейские сфальсифицировали документы о привлечении женщины к административной ответственности.

Когда история получила огласку, сотрудников полиции обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия, служебном подлоге и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Гособвинитель требует отправить их в колонию на срок от 5 до 6 лет.

Суд вынесет приговор в марте.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 16.02.17

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