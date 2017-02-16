В Челябинске нашли труп 14-летней девочки

Публикации за 16.02.17

В Челябинске при загадочных обстоятельствах умерла 14-летняя девочка. Инцидент произошел сегодня утром в Ленинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, тело подростка нашли родственники. Следов насилия или самоубийства при первичном осмотре не обнаружено.

По факту смерти девочки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.

Челябинск, Павел Зварзин

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