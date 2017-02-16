Челябинский живодер заявил, что он не преступник, а мститель

В Челябинске начался суд над живодером, выбросившим с 9 этажа двух котов.
Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел осенью прошлого года во дворе дома №14 по улице Петра Сумина. Один из жильцов 9 этажа получил от жены смс-сообщение о разводе. И в приступе ярости выбросил в окно двух ее котов. От ударов об асфальт животные погибли.
Мужчина обвиняется в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель, совершеном из хулиганских побуждений, с применением садистских методов, в присутствии малолетних (коты погибли на глазах у младшеклассника, его родители и вызвали полицию).
Своей вины мужчина не признает, заявляя, что никакого преступления не совершал, а просто отомстил свой супруге.
Суд должен огласить приговор 17 февраля.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 16.02.17
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