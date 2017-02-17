О`кей, Гугл, где мой «Оскар»? / Кинопятница РИА «Новый День»

Публикации за 17.02.17

Уикенд порадует челябинских киноголиков тремя фестивальными премьерами: в прокат вышла японская анимация, афроамериканская драма и роуд-муви нового поколения. Равнодушные к кинопремии «Оскар» могут сходить на фильм-поэзию и китайский блокбастер.

Лунный свет

16 февраля на экраны челябинских кинотеатров вышла американская инди-драма о молодом чернокожем гее и его поиске себя в жизни.

В центре сюжета – история взросления Шерона, родившего в одном из районов Майами, где царят нищета и наркоторговля. Фильм условно поделен на три части: детство героя, его юность и взрослая жизнь. Непростые отношения с матерью, предательство друзей, каждодневная травля в школе и осознание своей нетрадиционной ориентации – все это постепенно заводит Шерона в тупик. С возрастом герой пытается забыть свое прошлое, начать все с чистого листа, однако судьба все время заставляет делать выбор.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=TuQyuvD7Onw&rel=0">Video</a> Фильм режиссера Барри Дженкинса стал лауреатом множества престижных кинопремий, в том числе «Золото глобуса» и «Премии Гильдии актеров». Кроме того, «Лунный свет» получил сразу 8 номинаций на «Оскар-2017», церемония вручения которого состоится 26 февраля в Лос-Анджелесе.

Лев

В российский прокат вышла дебютная полнометражная лента режиссера Гарта Дэвиса о непростой судьбе индийского мальчика.

Фильм, основанный на реальных событиях, повествует историю пятилетнего Сару из бедного района Индии. Вместе со старшим братом герой добывает еду на улице и промышляет мелким воровством. В очередной раз пытаясь выкрасть немного угля из прибывшего на станцию поезда, изможденный Сару засыпает прямо в вагоне, а очнувшись, оказывается за тысячи километров от дома. Не сумев объяснить, где его семья и откуда он родом, мальчик попадает в приют, откуда его затем забирает австралийская семья. Прожив 25 лет на другом континенте юноша не оставляет надежды увидеть мать и отправляется в путешествие. Отыскать дорогу домой Сару помогут обрывки воспоминаний и технологии Google.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=pzpGrMdvRzI&rel=0">Video</a> «Льва» хвалят за блестящую игру Николь Кидман в роли приемной матери и актера Дева Пателя, сыгравшего, как и в фильме «Миллионер из трущоб», главного героя. Кстати, зрители отмечают немалое сходство этих двух киноработ: та же страна, та же проблема детской беспризорности, тот же жизнеутверждающий мотив.

Однако в отличие от фильма Дэнни Бойла, в новой картине заметно бросается в глаза нацеленность режиссера на «Оскар». По мнению критиков, создатели отказались идти на какой-либо риск, заполнив ленту всевозможными жанровыми клише. В итоге даже самая трогательная история потерявшего семью ребенка на экране выглядит неправдоподобно.

Красная черепаха

Мультипликационная притча – совместный проект японской студии Ghibli Хаяо Миядзаки и голландского режиссера-мультипликатора Михаэля Дадока.

Сюжет повествует о мужчине, волею судьбы оказавшегося на необитаемом острове. Не теряя надежды, герой пытается найти выход из сложившейся ситуации, однако все старания переплыть океан жестко пресекает огромная красная черепаха.

На первый взгляд, мультфильм кажется очередной историей выживания человека в диких условиях. Однако за элегантной простотой и бессловесными сценами (в фильме нет диалогов) скрывается невероятно глубокий смысл. Лента погружает зрителя в философские размышления о жизни и смерти, семейных узах, времени, одиночестве, одновременно показывая всю ничтожность бытия и хрупкость человеческого счастья.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=QwF8X33Ysbw&rel=0">Video</a> Мультфильм Дадока уже окрестили «тихим шедевром» японской анимации. «Красная черепаха»удостоена специального приза премии «Особый взгляд» Каннского фестиваля и номинирована на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».

Патерсон

Комедийная мелодрама от живого классика американского кино Джима Джармуша.

События картины переносят зрителя в маленький американский городок Патерсон в штате Нью-Джерси. Герой фильма – водитель автобуса (его, кстати, тоже зовут Патерсон), в свободное время сочиняет стихи и наслаждается любовью в браке. Герой и не думает о карьере поэта, но жизнь преподносит маленький сюрприз.

Главную роль в фильме исполнил Адам Драйвер, прославившийся после выхода седьмого эпизода «Звездных войнах» и сыгравший в фильме Мартина Скорсезе «Молчание».

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=qS8f1RohYac&rel=0">Video</a> На протяжении двух часов режиссер детально описываетоднообразную жизнь обитателей провинциального городка, малой родины американских поэтов-битников Аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса.

Любителям экшена и витиеватых киноисторий «Патерсон» покажется скучным. Как признается сам Джармуш, для него важнее снять фильм о человеке, выгуливающем собаку, чем о китайском императоре. В фильме, действительно, нет никакой интриги, однако очень много очаровательных зарисовок и поэзии в чистом виде.

Кстати, одно из прочтенных на экране стихотворений принадлежит перу самого режиссера.

Великая стена

Масштабное фэнтези голливудско-китайского производства от прославленного режиссера ЧжанаИмоу (фильмы «Герой», «Дом летающих кинжалов»).

Группа европейцев отправляется в Поднебесную, чтобы раздобыть уникальное оружие – черный порох. В путешествии экспедицию настигают странные летающие монстры, в итоге спастись от кровожадных тварей удается лишь двум наемникам. Добравшись до Великой стены, герои узнают о жуткой легенде: на протяжении XX веков каждые 60 лет на страну нападает армия чудовищ. Европейские воины вступают в ряды китайской армии и наравне со всеми воюют с инопланетными пожирателями.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=0djs1HT5Kk4&rel=0">Video</a> «Великая стена» стала самой дорогостоящей картиной, снятой в Китае. Бюджет фильма составил 150 миллионов долларов.

Впрочем, публика восприняла новый фильм прославленного режиссера довольно прохладно. Блокбастер ругают за откровенно глупый сюжет, нелепые сцены, скучных персонажей (главного бойца играет Мэтт Деймон), отсутствие юмора и внутренних конфликтов героев.

Среди достоинств картины можно отметить потрясающие спецэффекты, зрелищные бои, красочную графику, костюмы и декорации, а также саундтрек. В целом, фильм смотрится на одном дыхании, вероятно, и не претендуя на что-то большее.

Челябинск, Римма Султанова

Челябинск. Другие новости 16.02.17

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