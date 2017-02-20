ММК сократил долговую нагрузку

Публикации за 20.02.17

Чистый долг Магнитогорского металлургического комбината сократился в 2016 году на 83%.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОАО ММК, снижение долговой нагрузки оставалось приоритетной задачей для менеджмента компании в течении всего 2016 года. Источниками погашения долга являлись операционный денежный поток, поступления денежных средств от продажи пакета акций Fortescue Metals Group (FMG) и остатки денежных средств на счетах компании. В результате на конец года общий долг компании снизился на 1 млрд 347 млн долларов США к аналогичному предыдущему периоду и составил 500 млн долларов США. Чистый долг на конец 2016 года составил 192 млн долларов США, сократившись на 82,9% или 932 млн долларов США. Снижение уровня чистого долга обеспечило по итогам 2016 г. показатель Чистый долг/EBITDA на уровне х0,1.

В течение 2017 года компания планирует поддерживать долг на текущем уровне. Существенный отток денежных средств на погашение задолженности привел к сокращению объема денежной ликвидности на счетах компании до 308 млн долларов США (в том числе денежные средства и их эквиваленты в объеме 266 млн долларов США и краткосрочные депозиты на сумму 42 млн долларов США). «Данный объем денежных средств полностью обеспечивает ведение текущей операционной деятельности компании, – отмечают в ММК. – Однако, менеджмент компании считает, что в текущих рыночных условиях (на фоне высокой волатильности валютных курсов и, принимая во внимание, начало реализации крупных инвестиционных проектов) данный запас денежных средств находится ниже комфортного уровня и планирует увеличить объем денежной ликвидности на счетах компании к концу 2017 года примерно до 0,5 млрд долларов США».

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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