На ММК зафиксировали рекордную маржинальность по итогам года

Публикации за 18.02.17

Рекордная маржинальность по итогам года и рост дивидендов на фоне сильного денежного потока – так в ОАО ММК охарактеризовали итоги 2016 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рентабельность по EBITDA составила 34,7%, превысив показатель 2015 года и оставаясь на максимальном уровне с 2007 года.

Свободный денежный поток за 2016 год составил 728 млн долларов США. Чистая прибыль по превысила 1 млрд долларов США, увеличившись к уровню предыдущего года более чем в 2,5 раза. На фоне высоких показателей доходности и снижения долговой нагрузки менеджмент компании принял решение рекомендовать Совету директоров выплатить в виде дивидендов 60% от свободного денежного потока за 2 полугоде 2016 года.

«Рост выручки за 4 квартал 2016 года связан с сохранением объемов реализации товарной продукции (несмотря на сезонное замедление деловой активности) на фоне роста средней цены. Себестоимость товарной продукции росла опережающими темпами относительно выручки в связи с ралли на рынке коксующегося угля и укреплением рубля. Показатель EBITDA, скорректированный на эффект от реализации оставшейся части пакета акций компании Fortescue Metals Group (FMG), снизился к уровню прошлого квартала на 5,8%, обеспечив маржу на уровне 29,4%», – пояснили в ОАО «ММК».

Свободный денежный поток составил 124 млн долларов США, снизившись на 54,9% к уровню прошлого квартала. Данное снижение связано с плановым ростом капитальных затрат в конце года и оттоком на оборотный капитал на фоне роста цен на сырьевые ресурсы.

В целом за год выручка компании снизилась на 3,6%. Такая динамика связана с более низкими ценами реализации (снижение составило 20 долларов США на тонну или – 4,4%) по итогам года. Показатель EBITDA, скорректированный на эффект от реализации оставшейся части пакета акций компании Fortescue Metals Group (FMG), остался практически на уровне прошлого года и составил 1 млрд 641 млн долларов США, обеспечив маржу на уровне 29,1%.

Чистая прибыль составила 1 млрд 111 млн долларов США, более чем в 2,5 раза превысив показатель прошлого года. Свободный денежный поток по итогам 2016 года составил 728 млн долларов США. Снижение относительно уровня прошлого года связано с плановым ростом капитальных вложений и обесценением рубля относительно доллара США.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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