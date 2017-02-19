На Южном Урале поезд задавил молодого мужчину

Публикации за 19.02.17

На Южном Урале поезд наехал на молодого мужчину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь с 18 на 19 февраля на перегоне Миасс – Учалы. Около полуночи машинист локомотива движущегося состава увидел, что на путях лежит человек. На предупреждающие сигналы он не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось, сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.

28-летний житель Миасса от полученных травм скончался на месте происшествия.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.02.17

В Челябинске задержали «тракторозаводского маньяка». / В одном из городов Южного Урала погасили Вечный огонь. / В Миассе у родителей отобрали полуторагодовалого ребенка – в ход пошла бензопила. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»