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Публикации за 19.02.17

На Южном Урале поезд задавил молодого мужчину

На Южном Урале поезд задавил молодого мужчину

На Южном Урале поезд наехал на молодого мужчину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь с 18 на 19 февраля на перегоне Миасс – Учалы. Около полуночи машинист локомотива движущегося состава увидел, что на путях лежит человек. На предупреждающие сигналы он не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось, сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.

28-летний житель Миасса от полученных травм скончался на месте происшествия.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.02.17

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