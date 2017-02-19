На трассе М-5 «Урал» ограничили движение грузовиков.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, сегодня с 15 часов на участке с 1548 км по 1780 км трассы М-5 «Урал» (от границы с Республикой Башкортостан до Миасского городского округа) введено временное ограничение движения грузовых автомобилей.
Ограничение связано с неблагоприятными метеорологическими условиями: осадки, гололёд.
Ориентировочное время окончания ограничения движения – 22 часа.
Челябинск, новый День, Павел Зварзин
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