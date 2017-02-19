Публикации за 19.02.17

На трассе М-5 «Урал» ограничили движение грузовиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, сегодня с 15 часов на участке с 1548 км по 1780 км трассы М-5 «Урал» (от границы с Республикой Башкортостан до Миасского городского округа) введено временное ограничение движения грузовых автомобилей.

Ограничение связано с неблагоприятными метеорологическими условиями: осадки, гололёд.

Ориентировочное время окончания ограничения движения – 22 часа.

Челябинск, новый День, Павел Зварзин

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