Южный Урал вошел в пятерку регионов с самым доступным жильем в новостройках

Публикации за 20.02.17

Челябинская область вошла в пятерку самых дешевых регионов России по стоимости жилья на первичном рынке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя стоимость квадратного метра в новостройках Южного Урала в 2016 году составляла 35 -36,5 тысяч рублей. Чтобы купить квартиру площадью 50 квадратных метров потребуется 59 среднемесячных зарплат при условии, что зарплата будет откладываться полностью. Проще обзавестись жильем, по подсчетам портала Griffon, только в Магаданской и Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО. Для сравнения: москвичам нужно копить на квартиру 118 месяцев, севастопольцам – 112.

С жильем на вторичном рынке на Южном Урале гораздо сложнее: регион не входит в ТОП-10 самых доступных. Отметим, что жителям Еврейской автономной области, замыкающей «доступную» десятку, нужно копить 61 месяц. Южноуральцам, соответственно, дольше.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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