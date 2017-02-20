ОАО «Уфалейникель» собираются остановить на несколько месяцев

Публикации за 20.02.17

Второй по величине в России производитель никеля завод «Уфалейникель» может остановиться.

Как уже сообщал «Новый День», в январе на предприятии работали три печи из пяти. С 25 января остановили еще одну и отправили на простой сотрудников плавильного и обжигового цехов, а так же ряда вспомогательных служб.

На прошлой неделе руководителей еще действующих подразделений уведомили о возможном тотальном простое.

С 1 марта в «отпуск» с оплатой 23 от оклада отправляются инженерно-технические работники, а с 1 апреля на заводе останутся только сотрудники котельной и охрана.

По некоторым данным просто может продлиться около 3 месяцев. Сейчас владельцы предприятия ведут переговоры с потенциальными инвесторами и разрабатывают варианты оздоровления предприятия.

Верхний Уфалей, Челябинская область, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей, Челябинская область. Другие новости 20.02.17

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