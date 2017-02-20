«В комнате стоял зловонный запах, около шкафа лежали засохшие экскременты»: в Снежинске лишили прав родителей, бросивших детей в импровизированной помойке

Публикации за 20.02.17

В Снежинске родителей лишили прав на двухлетних двойняшек: взрослые бросили детей в зловонном помещении, набитом гниющим хламом.

Как сообщили РАИ «Новый День» в пресс-службе суда, в январе 2017 в городские органы опеки поступило сообщение, что двое малолетних детей остались без надзора родителей.

«Зайдя в квартиру, где проживали дети, проверяющие увидели детей, находившихся одних дома, девочка стояла в кроватке в одной кофточке без трусиков, мальчик ходил по комнате в переполненном памперсе. В комнате стоял зловонный запах, детские вещи беспорядочно лежали на полу, в углу комнаты за дверью лежала гора белья, от которого также исходил запах, около шкафа лежали засохшие экскременты. В комнате находился отключенный обогреватель, рядом с которым имелась переноска, – рассказали в суде. – Комната не проветривалась длительное время, детей на прогулку не выводят, врача не посещают. В холодильнике кроме полупустой кастрюли с супом из еды ничего больше не было». Когда детей начали собирать в больницу, выяснилось, что на двоих у малышей была только шапка и одни колготки, кроме того, выяснилось, что у детей есть только демисезонная обувь, из которой они уже выросли.

Было установлено, что родители нигде не работают, злоупотребляют спиртными напитками и постоянно оставляют детей под присмотром старшей несовершеннолетней дочери, уходя из дома на несколько дней. Мать уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, состоит на учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Отец детей полностью самоустранился от воспитания малышей, не интересуется судьбой, состоянием здоровья, уровнем развития детей, материальной поддержки не оказывает, имеет задолженность по выплате алиментов на содержание детей.

Поэтому сотрудники службы опеки и попечительства обратились в суд с исковым заявлением о лишении родителей прав в отношении малолетних детей и взыскании с них алиментов на их содержание.

Ответчики свою вину признали, суд исковые требования удовлетворил в полном объеме.

Снежинск, Челябинская область, Павел Зварзин

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