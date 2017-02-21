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Публикации за 21.02.17

Скандал в Карталах: чиновница мэрии сбила пешехода (ВИДЕО)

Скандал в Карталах: чиновница мэрии сбила пешехода (ВИДЕО)

В Карталах разгорается скандал: чиновницу местной администрации обвиняют в наезде на пешехода, а сотрудников ГИБДД – в фальсификации протокола ГИБДД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 16 февраля: во дворе многоэтажного дома пожилую женщину сбила иномарка. За рулем находилась сотрудница мэрии.

Этот факт подтверждается записью камер наружного наблюдения

Водитель «вызвала «скорую», уговорила не вызывать ГИБДД и обещала помочь с лечением. Мама согласилась не жаловаться, решить вопрос мирно. Спустя несколько часов появился протокол ГИБДД – как будто мама сама упала. Мы нашли запись камеры видеонаблюдения. После этого протокол переписали – на этот раз мама была виновата в том, что шла по проезжей части, хотя это дворовая территория», – цитируют дочь пострадавшей «Свободные новости: Уральский Федеральный округ».

Родственники пожилой женщины утверждают, что они не могут добиться составления правдивого протокола: «В ГИБДД мне мило улыбаются либо откровенно хамят, но на мои законные требования не реагируют», – заявляет дочь пострадавшей, отмечая, что обратилась в следственный комитет.

Между тем, в отношении виновницы ДТП полиция возбудила два административных дела – одно за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего, второе – за то, что водитель иномарки уехала с места ДТП.

Карталы, Челябинская область, Ольга Арсеньтьева

Карталы, Челябинская область. Другие новости 21.02.17

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