Ветер пошел в разнос: в Магнитогорске сдуло с дороги машины

Публикации за 21.02.17

В Магнитогорске ветер разгулялся до такой степени, что начал сдувать машины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера вечером на шоссе Космонавтов Фольксваген-мультивен от порыва ветра слетел с дороги. Очевидцы общими усилиями вернули автомобиль на дорогу. И буквально через минуту в 50 метрах от первого ДТП перевернулся китайский внедорожник. «Водитель сказал, что ехал со скоростью 70 км/час – просто сдуло», – пишут в соцсетях очевидцы.

Машину опять переворачивали всем миром. Водитель иномарки не пострадал.

Магнитогорцы предупреждают друг друга: сегодня тоже гололед и ветрено.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 21.02.17

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