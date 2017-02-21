На Южном Урале смягчили приговор мошенникам, оставившим без земли полторы сотни человек

Публикации за 21.02.17

Челябинский областной суд смягчил приговор семерым из восьми мошенникам, оставившим 150 человек без земельных участков.

Напомним, в феврале 2016 года Центральный районный суд Челябинска приговорил к различным срокам лишения свободы и штрафам восемь человек.

В 2008-2011 годах осужденные обманом приобретали право собственности на земельные участки, расположенные в деревнях Малиновка и Касарги Сосновского района. Для этого они подделывали постановления глав администраций сельсоветов и государственные акты на право собственности на землю, межевые планы земельных участков, печати и подписи должностных лиц. Используя подделки, злоумышленники получили кадастровые паспорта на 200 земельных участков, принадлежавших физическим лицам и администрации Сосновского района. Затем земли продавали. Кроме того, в целях сокрытия преступной деятельности они уничтожили подлинные правоустанавливающие документы на землю.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Потерпевшими по уголовному делу признаны порядка 150 человек, которым причинен многомиллионный ущерб. Уголовное дело содержит 1891 том.

Приговор был обжалован стороной защиты семерых из восьми осужденных. К тому же свои претензии к решению районного суда появились у прокуратуры.

Сегодня Челябинский областной суд изменил приговор Центрального районного суда. Шестерым из семерых опротестовавших прежнее решение суда сроки заключения снижены на 3 месяца, а сумма штрафа – на 50 тысяч рублей каждому. Одному из осужденных придется провести за решеткой на 2 месяца меньше и заплатить штраф на 30 тысяч рублей меньше.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.02.17

В Челябинской области на границе с Казахстаном изъяли крупную партию запрещенных БАДов. / «Утечки» в СМИ приоткрыли стратегию Кремля на президентских выборах 2018 года. / В могиле XIII века в Австрии нашли мобильник (ФОТО). Ученые гадают над историей происхождения артефакта. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»