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Челябинск

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Публикации за 21.02.17

На Южном Урале смягчили приговор мошенникам, оставившим без земли полторы сотни человек

На Южном Урале смягчили приговор мошенникам, оставившим без земли полторы сотни человек

Челябинский областной суд смягчил приговор семерым из восьми мошенникам, оставившим 150 человек без земельных участков.

Напомним, в феврале 2016 года Центральный районный суд Челябинска приговорил к различным срокам лишения свободы и штрафам восемь человек.

В 2008-2011 годах осужденные обманом приобретали право собственности на земельные участки, расположенные в деревнях Малиновка и Касарги Сосновского района. Для этого они подделывали постановления глав администраций сельсоветов и государственные акты на право собственности на землю, межевые планы земельных участков, печати и подписи должностных лиц. Используя подделки, злоумышленники получили кадастровые паспорта на 200 земельных участков, принадлежавших физическим лицам и администрации Сосновского района. Затем земли продавали. Кроме того, в целях сокрытия преступной деятельности они уничтожили подлинные правоустанавливающие документы на землю.

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Потерпевшими по уголовному делу признаны порядка 150 человек, которым причинен многомиллионный ущерб. Уголовное дело содержит 1891 том.

Приговор был обжалован стороной защиты семерых из восьми осужденных. К тому же свои претензии к решению районного суда появились у прокуратуры.

Сегодня Челябинский областной суд изменил приговор Центрального районного суда. Шестерым из семерых опротестовавших прежнее решение суда сроки заключения снижены на 3 месяца, а сумма штрафа – на 50 тысяч рублей каждому. Одному из осужденных придется провести за решеткой на 2 месяца меньше и заплатить штраф на 30 тысяч рублей меньше.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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