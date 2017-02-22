Moody's изменила прогноз по рейтингам ММК

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) подтвердило корпоративный рейтинг (CFR) ОАО «ММК» и рейтинг вероятности дефолта ОАО «ММК» на уровне Ba1 и Ba1-PD соответственно. При этом прогноз по данным рейтингам был пересмотрен с «негативного» на «стабильный».
Агентство отмечает, что стабильный прогноз в отношении рейтинга компании соответствует стабильному прогнозу по суверенному рейтингу России. Прогноз отражает ожидания Moody's в отношении того, что конкретные кредитные факторы, включая операционную и финансовую деятельность, положение на рынке и ликвидность, будут устойчиво соответствовать рейтингу компании.
Магнитогорск, Ольга Арсентьева
Магнитогорск. Другие новости 22.02.17
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