День российских суперменов. Кинопятница РИА «Новый День»

Публикации за 23.02.17

В праздничные выходные челябинские кинотеатры покажут отечественный экшн о супергероях, голливудский байопик, немецкую комедию с переодеваниями и документальный кинопортрет.

Защитники

Вслед за российскими экспериментами в жанре хоррор и фильмов-катастроф в прокат выходит первый супергеройский блокбастер от режиссера Сарика Андреасяна.

Во времена холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд бойцов, выходцев из советских республик, и наделила их сверхспособностями. Долгие годы проект был заморожен, и четырем героям приходилось скрывать суперсилу. Но стоило на Москву напасть ватаге злодеев, как медведь-богатырь Арсус, повелитель камней Лер, мастер восточных единоборств Хан и повелительница воды Ксения показали, на что способны ради спасения родины.

Не имея для производства фильма внушительной комиксной базы, обеспечивающей высокую популярность и узнаваемость экранным супергероям Запада (продукцияMarvel, DCComics), создатели пошли на так называемый «ментальный ход», сделав суперменами представителей разных народов Советского Союза. Согласно режиссерской задумке, национальный колорит отчетливо проглядывается в костюмах героев. К примеру, одежда кавказца Лера, владеющего стихией – землей, сшита из кожи и украшена камнями. Прирожденный боец Хан – повелитель ветра, родом из казахстанских степей. Человек-вода Ксения – гибкая и ловкая представительница украинского народа. А вот компьютерный медведь Арсус не похож на других бойцов. Облик персонажа списан с западных супергероев – Росомахи и Халка. По другой версии, сибирский богатырь – зверь –собирательный образ русского мужика глазами иностранцев. Благо, в этот раз обошлось без водки, балалайки и матрешек.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=QsexZlh7ZgA&rel=0">Video</a> Бюджет «Защитников» оценивается 380 миллионов рублей, часть средств на безвозмездной основе фильму предоставил Фонд кино.

Амбициозный проект о первых отечественных супергероях вскоре получит продолжение. Авторы намерены расширить Вселенную, создав собственную линейку комиксов о российских защитниках.

Слишком свободный человек

С 23 февраля в прокат выйдет документальная лента о трагической судьбе «несостоявшегося президента» России Бориса Немцова.

В основу положена политическая биография Немцова, с момента его вступления в должность губернатора Нижегородской области в 1991 году до убийства на Большом Москворецком мосту в феврале 2015-ого.

История России последних десятилетий в фильме показанас позиции главного героя. В ленте абсолютно нет закадрового текста – лишь голос самого Немцова и перекрестные мненияего коллег, родственников, друзей, оппонентов. Также зрителю представлен большой объем документальной хроники.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=WepAxRwkBUc&rel=0">Video</a> Уникальные кадры игры Немцова с Борисом Ельциным на теннисном корте, разговор с Геннадием Зюгановым в кабинете губернатора Нижегородской области, первое появление Владимира Путина в качестве преемника президента.

Между тем, в детали резонансного убийства российского политика авторы решили не углубляться, предпочитая не связываться с жанром расследования.

По мнению зрителей, история Немцова и без того напоминает детектив или триллер. А вот на слишком свободного человека лидер оппозиции не очень похож. Как заметил на одном из кинопоказов «Слишком свободного человека» Владимир Познер, «свобода» и «политический руководитель» – вещи несопоставимые.

Джеки

Еще одна премьера последней недели февраля – американская драма о жизни и личности первой леди США Жаклин Кеннеди.

Полнометражный фильм-биография отслеживает историю президентской жены с момента убийства Джона Кеннеди в Далласе и последующие за ним четыре дня скорби и траура уже бывшей хозяйки Белого дома.

В основу сюжета положено интервью Жаклин для журнала «Life», взятое спустя неделю после трагического события, а также запись ее откровенной беседы с помощником президента Артуром Шлезингером.

По мнению критиков, очередная экранизация убийства американского лидера во многом интересна благодаря особому ракурсу повествования. Происходящие на экране события интерпретируются от лица самой Джеки, шаг за шагом раскрывая характер экс-первой леди СШа. Главную героиню в фильме сыграла Натали Портман. По словам актрисы, перед ней стояла непростая задача показать Джеки иконой стиля, символом Америки того времени и одновременно хрупкой женщиной, собирающей по частям размозженный череп Джона Кеннеди в последние минуты его жизни. Еще большего драматизма картине придает историческая хроника ноября 1963-его.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=hBqwuEC4BKQ&rel=0">Video</a> Новая картина режиссера Пабло Ларраина получила восторженные отзывы фестивальных критиков. Как результат, «Джеки» удостоена премии Венецианского кинофестиваля за лучший сценарий, трижды номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль, костюмы и саундтрек. Ко всему прочему, претендует на»Золотой глобус», премию Гильдии актеров и «Золотого льва».

Тони Эрдманн

С 23 февраля челябинские киноманы могут посмотреть семейную трагикомедию об одиночестве в социуме.

Взбалмошный 65-летний учитель музыки Винфред решил наладить отношения со взрослой дочерью Инес, но не придумал ничего лучше, чем притвориться другим человеком. Нахлобучив на голову парик и вставив кривую челюсть, папаша выдает себя за Тони Эрдманна – успешного бизнес-тренера, «случайно» оказываясь на тех же вечеринках и деловых визитах, что и Инес.

Зрители высоко оценили третью полнометражную режиссерскую работу Марен Аде. Примитивный набор нелепых сцен и комичных эпизодов в чисто дамском кино обыгран настолько увлекательно, что сохраняет внимание публики на протяжении двух с половиной часов. «Тони Эрдманна» хвалят за тонкий юмор, неочевидный сюжет и деликатную манеру подачи серьезного материала. По мнению критиков, фильм – настоящая находка для киноманов, уставших от клишированных семейных драм и фальшивых эмоций.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=QllnyE8dTD4&rel=0">Video</a> Показ немецкой комедии с большим успехом прошел на прошлогоднем фестивале в Каннах, однако высших наград фильм так и не удостоился. Европейский фильм получил приз международной ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ и номинирован на «Оскар» в категории лучший иностранный фильм.

Челябинск, Римма Султанова

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