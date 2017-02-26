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Челябинск

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Публикации за 26.02.17

Южный Урал будет претендовать на проведение чемпионата мира по фристайлу

Южный Урал будет претендовать на проведение чемпионата мира по фристайлу

Челябинская область поборется за право проведения чемпионата мира по сноуборду и фристайлу 2023 года.

Напомним, 24-25 февраля на горнолыжном курорте «Солнечная долина» под Миассом прошел этап Кубка мира по фристайлу. В ски-кроссе победу праздновал француз Арно Боволента. Среди женщин первое место заняла Мариэль Томпсон из Канады.

Представители FIS (Международной федерации лыжного спорта) очень высоко оценили степень подготовки турнира. «Мы очень рады, что этап прошел именно здесь, – цитирует «Р-Спорт» рейс-директора FIS по ски-кроссу Мартина Фиалу. – Почти все превысило наши ожидания: качество трассы, спортивный объект, все на профессиональном уровне организовано, и все спортсмены чувствовали, что им тут рады. Мы надеемся, что мы в будущем сможем проводить тут турниры.

Как рассказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов, национальная ассоциация уже прорабатывает с международной ассоциацией возможность сделать этап Кубка мира традиционным. По предварительной договоренности, турнир может проводиться в конце февраля.

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Кроме того, в заявке Федерации фристайла России на проведение чемпионата мира по сноуборду и фристайлу в качестве место проведения турнира также будет указан Миасс.

Челябинск, Виктор Елисеев

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