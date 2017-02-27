В Челябинске междугородние автобусы переводят на электронные билеты

Публикации за 27.02.17

Жители Челябинской области получили возможность покупать билеты на междугородние автобусы через Интернет.

Соответствующий онлайн-сервис позволяет выбрать нужный маршрут, дату и время отправления из Челябинска в любой населенный пункт области. Кроме того, подобным образом можно приобрести билеты на автобусы, отправляющиеся из Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Троицка и Южноуральска. Кроем того, на портале можно узнать расписание и получить информацию об отмене рейсов.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении транспорта Челябинска, пока человек, купивший билет через Интернет должен его распечатать и предъявить контролеры при посадке. В дальнейшем планируется совсем отказаться от бумажного носителя при покупке электронного билета, чтобы пассажир, как в аэропорту, предъявлял только паспорт.

Отметим, что ежедневно в Челябинск из городов области и обратно отправляются около 12 тысяч человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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