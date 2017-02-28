Разбираться недосуг: у южноуральца несколько раз списывали деньги за чужие долги

Публикации за 28.02.17

Житель Карталов на собственном опыте убедился, насколько несовершенны электронные базы госорганов и как ответственно подходят к своим обязанностям представители правоохранительных структур: у мужчины несколько списывали деньги с зарплатного счета за чужие долги, а сам он теперь не может взять кредит, так как его имя занесли в черные списки банков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пострадал карталинец из-за двух полных тезок. Один из них, живущий в Санкт-Петербуге, задолжал 79 тысяч рублей – эти деньги по требованию управления ФССП по Ленинградской области и списали со счета южноуральца, а сам счет арестовали.

«Он накопил долги за коммуналку. Задолженность передали в работу судебным приставам, они стали искать счета этого человека и, видимо, попали на мой счёт. Ничего больше не проверяя, наложили арест и списали деньги. В нашем отделе мне помогли отправить в Питер копии ИНН, СНИЛСа и паспорта, чтобы они удостоверились, что ошиблись», – цитирует пострадавшего Челябинск.ru.

Счет разблокировали, однако деньги вернули только через 3,5 месяца. Но практически тут же списали 3 тысячи рублей – на этот раз в качестве долгов тезки из Коркино. Пока карталинец доказывал, что он и коркинец – разные люди, у него опять списали 79 тысяч рублей: приставы Ленинградской области решили снова взыскать с данного счет долги петербуржца. Пришлось разбираться по второму кругу.

В службе судебных приставов признают: такие случаи бывают – все дело в несовершенстве автоматической системы, ищущей счета должников. Списание у одного человека может произойти и несколько раз, так как разные типы исполнительных производств находятся у разных приставов. Банки тоже обрабатывают информацию о запросе счета в автоматическом режиме – как правило, по имени, фамилии и дате рождения. Проверять у сотен должников дополнительные персональные данные отдельный пристав просто не в состоянии, отмечают в ФССП, добавляя, что база данных должников по исполнительным производствам и автоматическая система работы с банками по поиску счетов должников постоянно дорабатываются и корректируются.

Устав доказывать, что он не должник, карталинец обратился в прокуратуру.

Челябинск, Павел Зварзин

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