В Челябинске выявлен масштабный слив отходов в реку Миасс (ФОТО)

Челябинские эко-волонтеры выявили масштабный слив неочищенных отходов в реку Миасс.
Как сообщили РИА «Новый День» в эко-движении «Время Че», житель Металлургического района сообщил о том, что неподалеку от выезда из города в направлении Екатеринбурга в реку Миасс сливают коммунальные отходы. Заявитель приложил видео, отметив, что труба с отходами идет от очистных сооружений МУП ПОВВ.
Волонтеры «Время Че» выехали в указанное место для проверки обращения. Примерно в 200 метрах от моста и дороги, ведущей со Свердловского тракта в Металлургический район, были обнаружены две большие трубы, из которых в реку Миасс под мощным напором поступает вода желтого цвета и характерного для канализационных отходов запаха.
Жилых и промышленных строений вблизи стока нет, и данный слив не похож на обычный стихийный сброс жидких отходов, осуществляемый, к примеру, недобросовестным владельцем небольшого предприятия или собственниками садовых домиков.
В 2016 году эко-движение «Время Че» анализировало пробы воды в семи точках течения реки Миасс. Тогда пробы, взятые в районе Металлургического района и поселка Каштак, показали самое большое превышение допустимых СанПином норм. На участке трассы вблизи от обнаруженного слива зимой постоянно парит и ощущается неприятный запах, что свидетельствует о том, что данный слив коммунальных отходов появился не вчера.
«Время Че» направило обращения в Челябинскую природоохранную прокуратуру и в Министерство экологии Челябинской области с просьбой установить источник слива отходов и принять меры по привлечению к ответственности нарушителей природоохранного законодательства, если такое нарушение будет зафиксировано надзорными органами.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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