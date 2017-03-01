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Челябинск

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Публикации за 01.03.17

На Южном Урале резко подорожает мусор

На Южном Урале резко подорожает мусор

Южноуральцам следует готовиться к резкому росту тарифов за сбор, перевозку, утилизацию и переработку твердых коммунальных отходов. Об этом сообщила глава Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц.

Изменение тарифов произойдет в рамках так называемой «мусорной» реформы.

«Мы провели тщательный анализ практики, которая сложилась в других регионах страны, сопоставимых с нашей областью по объемам собираемого мусора. К примеру, в Астраханской области стоимость составит порядка 100 рублей с человека за месяц. А в Краснодарском крае и Ивановской области были проведены конкурсные процедуры, по результатам которых плата за вывоз мусора составляет 80-100 рублей с человека», – рассказала региональных министр.

Отметим, в Челябинске тариф на сбор, вывоз и переработку ТКО сегодня составляет 1,87 рубля за квадратный метр. Обитатели стандартной двухкомнатной квартиры платят в месяц 80 – 90 рублей в месяц, независимо от числа проживающих.

Кучиц подчеркнула, что окончательный размер тарифа будет определен лишь после того, как появятся конкретные региональные операторы. Именно в соответствии с их заявками ведомство сможет определить размеры платежей.

Напомним, в 2017 году Министерство экологии Челябинской области планирует провести конкурсы и выбрать операторов в Магнитогорском и Челябинском кластерах.

Челябинск, Олег Кирьянов

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