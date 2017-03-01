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Публикации за 01.03.17

У жительницы Челябинской области изъяли дочь за занятие проституцией

У жительницы Челябинской области изъяли дочь за занятие проституцией

В Коркино судебные приставы изъяли у матери-проститутки 5-летнюю дочь. Ребенок отправится в приют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центр УФССП по Челябинской области, 26-летняя мать девочки была лишена родительских прав из-за своего асоциального образа жизни, бродяжничества, проституции и пристрастия к алкоголю. Отец ребенка также лишен родительских прав и на данный момент находится в одном из исправительных учреждений. Ребенок же живет с 47-летней бабушкой, которая тоже злоупотребляет спиртным. При этом у женщины на иждивении находятся еще двое несовершеннолетних.

«Источник дохода бабушки – продажа пирожков на трассе, вслед за ней на трассе появилась и ее дочь, правда торговать она решила несколько иным – собой», – рассказали в УФССП.

Суд постановил изъять ребенка из социально-неблагополучной семьи и передать его представителям органов опеки. Приставы ранее неоднократно предпринимали попытки изъять ребенка, однако ни разу не смогли застать мать вместе с ребенком дома. Очередной визит также мог закончиться неудачно, потому что дома была обнаружена лишь бабушка, но соседи рассказали о том, что ребенок с матерью так же находятся в помещении.

Челябинск, Олег Кирьянов

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