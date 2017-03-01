Самые крутые слухи недели: весеннее обострение

Публикации за 01.03.17

Весна на Южном Урале, как и 100 лет назад, начинается с активизации борьбы за всякие высокие должности и доходные бизнесы, а также поиска лучшей доли.

Номинанты

Несколько губернаторских отставок вызвали всплеск активности потенциальных претендентов на челябинский трон. Отчего-то различные недовольные нынешним магнитогорским правлением группы влияния (и отдельные vip- личности) решили, что Дубровский не подходит под новый технократический тренд, что обозначил для губернаторов президент, и стали мечтать, строить соответствующие планы и питать надежды. А может, мечты и планы родились не на пустом месте – и эти персоны знают нечто, что простому электорату и знать-то не нужно. Но посплетничать – с превеликим удовольствием.

Итак, номинант number one Сергей Носов – московско-магнитогорский свердловчанин, внук одного из знаменитых директоров Магнитки. Имеет давнюю поддержку неких провинциалов, давно осевших в столице и имеющих определенные связи и влияние, а главное – бизнес-интересы в области. Плюсом идет поддержка Росселя, давно питающего к СН какую-то отческую привязанность. В принципе, Носов с гораздо большим удовольствием возглавил бы соседний с Южным Уралом регион – Свердловскую область. Но, как говорится в одном анекдоте, кто ж ему даст. Не все екабэшные коллеги-олигархи, тем более чиновный мир, жалуют магната-великана. Соответственно, утрясти под Носова все интересы Кремль не сможет. Да и зачем москвичам накануне президентских выборов в столь сложной области неоднозначный новый правитель с весьма причудливым представлением о своей миссии?! А вот в кержацком краю такой – со связями, финансовым лобби и личными устремлениями может пригодиться, растормошить и осушить здешнее болото…

Номинант №2: Ильич Комаров. Вообще-то у команды Христенко и другой команды – Чубайса гораздо удачнее звезды сходятся на иной клановой кандидатуре – Дементьеве. Но этот в Челябинск вообще ни под каким видом, ни на каких условиях возвращаться не желает. Так что, возможно, придется отдуваться Ильичу.

Третьим номером идет «самовыдвиженец» Василий Кичеджи. Правда, и у него есть и лоббисты, и антилоббисты, но этот и сам хочет взять реванш за некогда позорное «удаление» с южноуральского поля. Уже ведет переговоры с местными «экс»овиками – в мэры Челябинска намерен пропихнуть Евгения Елисеева ( старшего).

Кандидаты номер четыре и пять – Бочкарев и Панов. В смысле, Олег и Валерий. Один в свое время «похозяйничал» на челябинской «Электромашине» (и прочих дочерних предприятиях холдинга), второй превратил приватизированную « Строммашину» ( в народе известную как «Стрёммашину») в лавочку «Горки» и успешно сдал «УралАЗ» Дерипаске. Бочкарева поддерживает его нынешний начальник Рогозин, Панова – поглотивший его бизнес Дерипаска. А на местах «рекогносцировку» за Панова ведет его бывшая пресс-атташе и вечная комсомолка мадам Макарова – ныне благополучно заседающая в челябинском избиркоме.

А шестым называют самого Виктора Борисовича (Христенко) – дескать, губернаторство нынче тренд, а не ссылка с изгнанием из столичного рая.

Седьмым – Валерия Гартунга. Дескать, у этого отличные конструктивные связи с Неметчиной, так что возможно привлечение долгожданных забугорных инвестиций.

Вот такие вот «мальбруки» готовятся в поход на челябинское губернаторство. Непонятно только, чем Дубровский хуже всей этой полудюжины, даже вместе взятой?

Дорога в облака

Говорят, что за строительство новой трассы Челябинск – Екатеринбург в неравный бой вступили несколько отечественных олигархов. Равно, как и за возможность стать полноправным хозяином Челябинского аэропорта. Причина – Челябинску готовят симпатичную участь крупного транзитного центра в экономической связке – Россия – Казахстан – Китай. Более, того перемена (счастливая) участи ждет в этом смысле и Троицк. Участвовать в задуманном преображении – экономическом, транспортном –

будут и серьезные федеральные деньги. Возможно, и с этим связано упомянутое выше обострение борьбы за пока еще невакантное место челябинского губернатора.

Хава нагила, Михалыч

Говорят, что не за горами окончательная отставка Вадима Евдокимова – зама губернатора без сферы деятельности и практически без полномочий.

По одной из версий он станет одним из помощников мадам Ямпольской по продвижению провинциальных культурных проектов. И уедет – в Москву, в Москву, в Москву!!! А где ж еще и заниматься «деревенской» культуркой?!

По другой – останется на Южноуральщине и станет очередным директором академической драмы.

По третьей – уйдет в никуда, ибо Комяков, к которому Евдокимов обратился по поводу дальнейшего трудоустройства, отказал. Отказал весело и ядовито: дескать, следующий вид моей деятельности не предусматривает ваших культурных и иных компетенций.

Четвертая версия самая экзотичная: Евдокимов уедет в Израиль, где его многолетний босс Михаил Юревич – магнат в изгнании – решил поддержать шекелем местные СМИ – вещающие и на русском, и иврите. Якобы, где-то (типа, Натании) Евдокимов будет ди- джеем. Мол, в Натании – относительно молодом краю, много русских эмигрантов последней волны, среди которых есть доктора, юристы, дантисты и музыканты из Челябинска, а среди этой творческой и не очень интеллигенции полно фанатов «Интерволны» – профессионального трамплина нынешнего вице-губернатора. Более того, несколько бывших коллег по этому виду деятельности Евдокимова недавно эмигрировали на Землю обетованную и уже освоили тамошнее пространство – правда, не в радио и прочем эфире, а став стилистами, визажистами и всяческими промоутерами.

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