ММК-МЕТИЗ освоил выпуск новой продукции

Публикации за 02.03.17

ММК-МЕТИЗ в рамках выполнения программы по расширению сортамента освоил выпуск электрода марки ЛБ-52МК диаметром 2,6 мм.

Как сообщили в пресс-службе ММК, сегодня предприятие предлагает покупателям электроды марки ЛБ-52МК четырех диаметров: 3,2 мм, 4,0 мм, 5,0 мм и 2,6 мм. Они предназначены для ручной дуговой сварки корневых, заполняющих и облицовочных швов ответственных металлоконструкций и магистральных труб из углеродистых и низколегированных сталей прочностных классов до К54 включительно. Также они применяются для сварки подварочного слоя труб прочностных классов до К60 включительно, когда к металлу шва предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости, в том числе при пониженных температурах.

ОАО «ММК-МЕТИЗ» выпускает широкий спектр сварочных материалов с 1949 года. Сегодня электродный цех предприятия – это крупное, современное подразделение завода, оснащенное оборудованием шведской компании ESAB. В настоящее время цех производит более 35 марок электродов. Их высокое качество подтверждает сертификация в системах ГОСТ Р и НАКС. Ежегодно компания осваивает выпуск нескольких марок электродов, часть из них – оригинальные разработки специалистов ММК-МЕТИЗ.

Благодаря внедренной системе качества продукции в электродном цехе, обеспечивается стабильность производства электродов на всех этапах изготовления. Все сырье проходит входной контроль по химическому и гранулометрическому составу. Материалы приобретаются только у надежных, хорошо зарекомендовавших себя производителей. Готовая продукция также проходит все необходимые стадии контроля.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 02.03.17

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