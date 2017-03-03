Слегка серый. Кинопятница РИА «Новый День»

В первый весенний уикенд челябинские киноманы могут посмотреть документальный футбол, мистический триллер, фестивальный мульт-мюзикл и европейскую инди-анимацию.
Зверопой
2 марта в российский прокат вышел полнометражный музыкальный мультфильм о зверином шоу-бизнесе от американской студии Illumination Entertainment, уже известной по анимационным блокбастерам «Гадкий я» и «Тайная жизнь домашних животных».
События картины разворачиваются в городе говорящих зверей. Главный герой – коала Бастер заведует музыкальным театром. Некогда популярное заведение терпит убытки, и, чтобы исправить бедственное положение, директор объявляет вокальный конкурс с наградой в 100 тысяч долларов. В толпе участников грандиозного шоу оказываются мышонок-аферист Майк с раздутым донельзя эго, застенчивая слониха Мина, способная исполнить самые сложные арии, свиноматка-домохозяйка Розита, с детства мечтающая о карьере певицы, несовершеннолетняя грандж-дикобразиха Эш и молодой рэпер-горилла Джонни, страдающий от власти папаши-гангстера.
Саундтрек оскароносного мульт-мюзикла насчитывает 85 композиций – от Фрэнка Синатры, Элтона Джона и TheBeatles до недавних лидеров музыкальных чартов.
Зажигательные выступления антропоморфных животных и их тернистый путь к славе не оставят равнодушными зрителей всех возрастов
Режиссер проекта – Гарт Дженнингс, прославившийся экранизацией романа Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» и культовыми клипами Blur и Fatboy Slim. По мнению зрителей, с технической точки зрения «Зверопой» не уступает анимационным проектам мировых гигантов Disney и Pixar. Отдельного внимания заслуживает актерский состав. Главных героев мультфильма озвучили кинозвезды Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун, Мэттью Макконахи, Тэрон Эджертон и Сет МакФарлейн.
Персональный покупатель
Французский психологический триллер о потустороннем мире, связи живых и мертвых.
Молодая американка Морин работает в Париже личным ассистентом покупок известной супермодели Киры. С начальницей героиня видится редко, инструкции получает в конвертах.Замкнутая в себе девушка ни с кем не общается, исключение составляют краткие диалоги в видеочате с молодым человеком Гэри, уехавшим по работе в Оман.
Жизнь девушки перевернулась несколько месяцев назад, когда от сердечного приступа умер ее любимый брат-близнец Льюис. Будучи детьми, брат с сестрой научились общаться с духами и дали клятву никогда не расставаться. А если вдруг один из них умрет раньше, то обязательно выйдет на связь с другим.
После смерти брата героиня приходит в особняк, где он провел последние годы жизни и в темноте пытается получить долгожданный сигнал. В один момент девушка отчетливо ощущает там присутствие некоего духа. Морин ошибочно принимает потустороннюю сущность за Льюиса и даже не догадывается, насколько опасен мистический собеседник.
Новую картину артхаусного режиссера Оливье Ассайаса, впервые показанную на Каннском фестивале, зрители восприняли критично
«Персонального покупателя» освистали за бестолковый сюжет, лишенный всякого смысла, сравнив его даже не с фильмом, а с полуторачасовой рекламой Chanel. Не спасло ленту и присутствие в ней звезды «Сумерек» Кристен Стюарт. В жанровой мешанине фильма, собравшего в себе и элементы хоррора, и мрачного детектива, и драму, развернувшуюся на задворках парижской моды, заметен лишь эмоциональный портрет убитой горем героини. В зависимости от настроения девушки меняется и происходящее на экране, однако ни одну из сюжетных линий создатели не доводят до логического конца.
Лобановский навсегда
Очередная премьера первой недели марта – документальный фильм о легенде советского футбола, бессменном наставнике киевского «Динамо» Валерии Лобановском.
В основу ленты положены видеоматериалы из отечественных и зарубежных архивов, а также интервью с известными спортсменами, деятелями культуры, политиками, коллегами, друзьями выдающегося тренера.
В съемках фильма приняли участие французский спортсмен Мишель Платини, рекордсмен советского футбола Олег Блохин, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, лучший голкипер мира 80-ых годов Ринат Дасаев и многие другие
Полнометражная картина молодого питерского режиссера Антона Азарова заинтересует не только любителей спорта и поклонников легендарного тренера. В центре фильма – непростая судьба человека, годами упорных тренировок добившегося мировых высот, с достоинством принимавшего любые поражения, а главное, искренне верящего в победу своей команды. Валерий Лобановский впервые в истории советского спорта вывел клуб «Динамо-Киев» в гранды европейского футбола. В 1988 году Сборная СССР под его руководством стала вице-чемпионом Европы. Лобановский признан одним из лучших тренеров футбола по версии World Soccer, Football Pantheon, The Times и УЕФА.
LIAF-2017
2 марта в Челябинском кинотеатре Пушкина стартовал показ главных фильмов Лондонского международного фестиваля независимой анимации.
Российская премьера программы британского и международного конкурсов LIAF-2017 насчитывает 11 экспериментальных картин титулованных мультипликаторов и молодых авторов в жанре короткого метра.
Одним из самых ярких участников смотра, по мнению критиков, стал польско-американский фильм «Жил-был» режиссера Алисии Ясиной. Главный герой живет обыденной жизнью, пока однажды не влюбляется в женщину, переворачивающую его мир с ног на голову. Семиминутная картина-рефлексия на тему развития отношений полов уже побывала в шорт-листе кинопремии «Оскар».
«Ошибка восприятия», пожалуй, самый неординарный фильм фестиваля. Главный герой – невротичный учитель, переживающий кризис среднего возраста. Вырваться из глубокой депрессии ему помогает взгляд вовнутрь и признание стыдливых желаний. Создатель ленты Терри Мэттьюс напрочь стирает границы между реальностью и вымыслом, балансируя на грани трагикомедии и фарса.
Победителем Лондонского анимационного фестиваля стала картина российского режиссера Игоря Яковлева «До любви». Хронометраж ленты занимает 19 минут. Самый длинный фильм фестиваля расскажет историю о слабостях человеческой натуры и поиске настоящей любви в большом городе.
Самые короткие картины длятся всего 3 минуты. «Путь без начала и конца» перенесет зрителя в вагон поезда, «проезжающего» мимо вечных вопросов, беспокоящих пытливый ум пассажиров. А в британской короткометражке «Слегка серый» герой пытается найти способ не выглядеть блеклым на фоне ярких людей. Обе картины выполнены в жанре нарративной анимации, создатели экспериментируют с техникой, рисуют живые образы и ставят во главу остросоциальные проблемы.
Добавим, все фильмы Лондонского международного фестиваля LIAF демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами
Челябинск, Римма Султанова
Челябинск. Другие новости 03.03.17
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