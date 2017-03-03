Слегка серый. Кинопятница РИА «Новый День»

Публикации за 03.03.17

В первый весенний уикенд челябинские киноманы могут посмотреть документальный футбол, мистический триллер, фестивальный мульт-мюзикл и европейскую инди-анимацию.

Зверопой

2 марта в российский прокат вышел полнометражный музыкальный мультфильм о зверином шоу-бизнесе от американской студии Illumination Entertainment, уже известной по анимационным блокбастерам «Гадкий я» и «Тайная жизнь домашних животных».

События картины разворачиваются в городе говорящих зверей. Главный герой – коала Бастер заведует музыкальным театром. Некогда популярное заведение терпит убытки, и, чтобы исправить бедственное положение, директор объявляет вокальный конкурс с наградой в 100 тысяч долларов. В толпе участников грандиозного шоу оказываются мышонок-аферист Майк с раздутым донельзя эго, застенчивая слониха Мина, способная исполнить самые сложные арии, свиноматка-домохозяйка Розита, с детства мечтающая о карьере певицы, несовершеннолетняя грандж-дикобразиха Эш и молодой рэпер-горилла Джонни, страдающий от власти папаши-гангстера.

Саундтрек оскароносного мульт-мюзикла насчитывает 85 композиций – от Фрэнка Синатры, Элтона Джона и TheBeatles до недавних лидеров музыкальных чартов.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Ufn7wVA99rU&rel=0">Video</a> Зажигательные выступления антропоморфных животных и их тернистый путь к славе не оставят равнодушными зрителей всех возрастов

Режиссер проекта – Гарт Дженнингс, прославившийся экранизацией романа Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» и культовыми клипами Blur и Fatboy Slim. По мнению зрителей, с технической точки зрения «Зверопой» не уступает анимационным проектам мировых гигантов Disney и Pixar. Отдельного внимания заслуживает актерский состав. Главных героев мультфильма озвучили кинозвезды Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун, Мэттью Макконахи, Тэрон Эджертон и Сет МакФарлейн.

Персональный покупатель

Французский психологический триллер о потустороннем мире, связи живых и мертвых.

Молодая американка Морин работает в Париже личным ассистентом покупок известной супермодели Киры. С начальницей героиня видится редко, инструкции получает в конвертах.Замкнутая в себе девушка ни с кем не общается, исключение составляют краткие диалоги в видеочате с молодым человеком Гэри, уехавшим по работе в Оман.

Жизнь девушки перевернулась несколько месяцев назад, когда от сердечного приступа умер ее любимый брат-близнец Льюис. Будучи детьми, брат с сестрой научились общаться с духами и дали клятву никогда не расставаться. А если вдруг один из них умрет раньше, то обязательно выйдет на связь с другим.

После смерти брата героиня приходит в особняк, где он провел последние годы жизни и в темноте пытается получить долгожданный сигнал. В один момент девушка отчетливо ощущает там присутствие некоего духа. Морин ошибочно принимает потустороннюю сущность за Льюиса и даже не догадывается, насколько опасен мистический собеседник.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ew6Kw6Lpdvk&rel=0">Video</a> Новую картину артхаусного режиссера Оливье Ассайаса, впервые показанную на Каннском фестивале, зрители восприняли критично

«Персонального покупателя» освистали за бестолковый сюжет, лишенный всякого смысла, сравнив его даже не с фильмом, а с полуторачасовой рекламой Chanel. Не спасло ленту и присутствие в ней звезды «Сумерек» Кристен Стюарт. В жанровой мешанине фильма, собравшего в себе и элементы хоррора, и мрачного детектива, и драму, развернувшуюся на задворках парижской моды, заметен лишь эмоциональный портрет убитой горем героини. В зависимости от настроения девушки меняется и происходящее на экране, однако ни одну из сюжетных линий создатели не доводят до логического конца.

Лобановский навсегда

Очередная премьера первой недели марта – документальный фильм о легенде советского футбола, бессменном наставнике киевского «Динамо» Валерии Лобановском.

В основу ленты положены видеоматериалы из отечественных и зарубежных архивов, а также интервью с известными спортсменами, деятелями культуры, политиками, коллегами, друзьями выдающегося тренера.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=6saIgU1Nqgs&rel=0">Video</a> В съемках фильма приняли участие французский спортсмен Мишель Платини, рекордсмен советского футбола Олег Блохин, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, лучший голкипер мира 80-ых годов Ринат Дасаев и многие другие

Полнометражная картина молодого питерского режиссера Антона Азарова заинтересует не только любителей спорта и поклонников легендарного тренера. В центре фильма – непростая судьба человека, годами упорных тренировок добившегося мировых высот, с достоинством принимавшего любые поражения, а главное, искренне верящего в победу своей команды. Валерий Лобановский впервые в истории советского спорта вывел клуб «Динамо-Киев» в гранды европейского футбола. В 1988 году Сборная СССР под его руководством стала вице-чемпионом Европы. Лобановский признан одним из лучших тренеров футбола по версии World Soccer, Football Pantheon, The Times и УЕФА.

LIAF-2017

2 марта в Челябинском кинотеатре Пушкина стартовал показ главных фильмов Лондонского международного фестиваля независимой анимации.

Российская премьера программы британского и международного конкурсов LIAF-2017 насчитывает 11 экспериментальных картин титулованных мультипликаторов и молодых авторов в жанре короткого метра.

Одним из самых ярких участников смотра, по мнению критиков, стал польско-американский фильм «Жил-был» режиссера Алисии Ясиной. Главный герой живет обыденной жизнью, пока однажды не влюбляется в женщину, переворачивающую его мир с ног на голову. Семиминутная картина-рефлексия на тему развития отношений полов уже побывала в шорт-листе кинопремии «Оскар».

«Ошибка восприятия», пожалуй, самый неординарный фильм фестиваля. Главный герой – невротичный учитель, переживающий кризис среднего возраста. Вырваться из глубокой депрессии ему помогает взгляд вовнутрь и признание стыдливых желаний. Создатель ленты Терри Мэттьюс напрочь стирает границы между реальностью и вымыслом, балансируя на грани трагикомедии и фарса.

Победителем Лондонского анимационного фестиваля стала картина российского режиссера Игоря Яковлева «До любви». Хронометраж ленты занимает 19 минут. Самый длинный фильм фестиваля расскажет историю о слабостях человеческой натуры и поиске настоящей любви в большом городе.

Самые короткие картины длятся всего 3 минуты. «Путь без начала и конца» перенесет зрителя в вагон поезда, «проезжающего» мимо вечных вопросов, беспокоящих пытливый ум пассажиров. А в британской короткометражке «Слегка серый» герой пытается найти способ не выглядеть блеклым на фоне ярких людей. Обе картины выполнены в жанре нарративной анимации, создатели экспериментируют с техникой, рисуют живые образы и ставят во главу остросоциальные проблемы.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=KDVeQ8lAArA&rel=0">Video</a> Добавим, все фильмы Лондонского международного фестиваля LIAF демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами

Челябинск, Римма Султанова

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