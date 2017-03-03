Избыточный дефицит: альтернативный взгляд на качество жизни / Авторская колонка Марины Краенко

Публикации за 03.03.17

Мы врем себе и друг другу, жалуясь на низкий уровень жизни. Ибо давно живем в обществе перепотребления – удовлетворения чрезмерного, превышающего нормальные человеческие нужды «аппетита», крайне вредного для каждого из нас и приводящего к обесцениванию поглощаемого. Конечно, переизбыточность существовала во все времена, но прежде была развращающей привилегией немногих. Сегодня же потреблять более того, что возможно усвоить, стало нормой для большинства. Мы обжираемся, опиваемся, захлебываемся гуманитарными помоями и художественными шедеврами, превращаем секс в марафон, ставя на поток любовь, страдаем от развлечений и умираем от удовольствий.

Но в обществе, как и в природе, действуют законы сохранения: если где-то что-то прибывает, то в другом месте непременно убывает. Вот почему избыток напрямую связан с дефицитом. Перепотребляя, человек непременно лишает жизненно необходимого других. И обжорство развитых стран оборачивается голодом Африки и Латинской Америки. Но бог с ними – иноземными голодранцами. Нам, собственно, никогда до них и дела не было! Нас, эгоистов и патриотов, напрягает другое: перепотребление лишает жизненно необходимого самого перепотребляющего. Ведь среди монбланов ненужного так трудно отыскать необходимое! Непросто выбрать здоровое и полезное из множества подделок и суррогатов. Невозможно раскопать крупицы истины в кучах информационного мусора. Тратя себя на стольких чужих, сложно сохранять силы для близких. Есть и еще кое-что важное, связанное с человеческой природой. Мы не роботоперевариватели, не бездонные выпиватели, не автоматические читатели-зрители и не кибер-творцы – мы устаем и не справляемся с предлагаемыми излишествами.

Съесть все невозможно. И там, где римлянин, не раздумывая, засунул бы себе два пальца или дорогое перо в рот, мы глотаем мезим, лопаем сжигатели жира, потеем на беговых дорожках, вращаясь в итоге, как белки в колесе, по новым виткам гонки перепотребления. В результате человек потребляет все больше и больше, не усваивая и лишаясь.

Перепотребление неизбежно обесценивает потребляемый продукт. Хорошая пища надкусывается и выбрасывается. Исправная техника отправляется на свалку только потому, что появляется более сложная, или престижная, или просто новая. Добрые человеческие отношения кажутся незначительными, поскольку потенциальных связей впереди еще так много. Отныне производство работает на мусорные баки, где скапливается избыток недоеденного, недоношенного, до конца не использованного. Утилизация зашкаливает. Законы и механизмы излишнего потребления диктуются рынком, перманентно расширяющим собственные границы, захватывающим немыслимые прежде сферы, включающим в круг перепотребления все новые и новые товары.

Обжорство рождает спрос на лекарства и методики похудения.

Онлайн-общение – на покой и тишину.

Самыми востребованными продуктами становятся молодость и красота.

При этом недопотребляются здоровье, семейное счастье, любовь. Возникают производственные лавины, неумеренный рост количества и видов производимого. Тут бы и вспомнить про природу, из которой все это изымается: мол, она не бесконечный резервуар, но даже про нее – мать нашу – вспоминают исключительно как о товаре. Перепотребление превращает в культовый продукт то, что раньше считалось недорогим сопровождением – упаковки, ярлыки, марки. Этикетка оказывается значительнее того, что обозначает; наклейка становится вожделенней вещи; создатели брендов почитаются как гуру и пророки.

Перепотребление устанавливает собственные правила, традиции и ритуалы, превращаясь в религию. Отныне супермаркет – это храм. Пресыщенная часть человечества кидается на поиски все новых вещей и удовольствий, изменяя мораль и ценности, перешагивая пороги сметных грехов. Мораль заменяется правилами, гарантирующими максимальное обладание. Ценности отождествляются со стоимостями. Запретное, обретая цену, превращается в дозволенное. Границы нравственности при этом расширяются до немыслимых прежде горизонтов. Человечество начинает перепотреблять пороки с такой же чистой совестью, с которой раньше приобщалось к достоинствам. Достоинства тоже перепотребляются, приобретая собственные этикетки: должности, титулы, дипломы, регалии, награды.

Наряду с традиционными ценностями утрачиваются все философские и даже рациональные смыслы. То, что полагалось опасным и даже смертельным, объявляется благим и завидным. Перепотребление – это подлинное антихристианство. От перепотребления чрезвычайно трудно уйти даже его противникам – оно клонируется, и откликом на него оказывается альтернативное перепотребление. Бегущие от обжорства реальностью начинают объедаться виртуальностью: общением в Интернете или псевдодуховными практиками. В результате множатся интернет-сообщества, маргинальные субкультуры, секты. Перепотребитель противоречив и спонтанен. Он хочет обладать всем и уже ничего не желает. Он неудовлетворен и пресыщен одновременно. И, по определению, несчастен, ибо в силу ограниченности человеческих возможностей никогда не достигает своего идеала – потребить все. Он голодает у забитого едой холодильника; он скучает от развлечений и удовольствий, он одинок, имея тысячи друзей в Интернете. В перенасыщенном «благами» мире, он, бедолага, лишен насущного.

Перепотребитель живет в особом, внеприродном, быстро утекающем времени, где всегда старается кого-то догнать и перегнать и постоянно не успевает. Это время определяется графиками приема пищи, приобретений, встреч, развлечений. Это время, в котором сиюминутное побеждает вечное, в котором бесценное человеческое существование сжигается на огне суеты. Перепотребителю некогда ощутить собственную, так сказать, экзистенцию, некогда задуматься о смерти. Сама смерть в эпоху перепотребления становится всего лишь товаром – брендовыми похоронами и элитными кладбищенскими местами. Перепотребитель, как мы говорили в детстве, – «псих больной», а общество перепотребления – классический бедлам. Процессы, происходящие в нем, бессмысленны. Ибо безумие – производить, чтобы выбрасывать; потреблять, чтобы не удовлетворяться; но главное – транжирить природу на всякую дребедень. Рынок продавцов – расплата за прогресс. Сознание в высших социальных понятиях прогрессирует значительно медленнее, чем «сознание потребителя» (если такое сознание вообще способно к развитию).

Увы, социальные тренды, даже самые безумные, непросто развернуть. Да и не стоит пытаться, поскольку можно попробовать развернуть себя к собственному здравомыслию. Спасение умалишенных – дело рук самих умалишенных. Выйти из толпы можно только в одиночку.

P.S. Конечно, вы можете сказать: тетя, о чём это всё!? Какое такое перепотребление у людей со средней зарплатой в 16- 26 тысяч? И еще более низкой пенсией.

Но согласитесь: вы, как и все, либо переедаете, либо слишком часто покупаете вещи, либо чересчур много потребляете информации. Вот этот спич, например, вам вовсе не нужно было «потреблять», а вы прочитали…

Дело не в доходах, а в отношении к жизни. Хотим многого, в результате – имеем излишки. Не все. Но многие перепотребляют – то или другое. Кто-то затаривается материальными вещами, выходя за всякие разумные пределы; кто-то создает накопления, так сказать, отложенное потребление. А поскольку ресурсы – вещь не безразмерная, то большинству приходится перепотреблять пропаганду – нужно же как-то объяснять диспропорции в жизни. Поэтому ограничивать себя полезно – особенно в некритичном восприятии информации.

Челябинск, Марина Краенко

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