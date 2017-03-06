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Челябинск

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Публикации за 06.03.17

В Челябинске коммунальщики и чиновники не могут разобраться, кто должен чистить тротуары

В Челябинске коммунальщики и чиновники не могут разобраться, кто должен чистить тротуары

Весенние перепады температур вызвали поток жалоб от горожан в администрацию Челябинска: тротуары превращаются в катки, а посыпать их никто не торопится. Местные власти перекладывают вину на управляющие компании (УК), которые отказываются чистить прилегающие территории. «Хочу подчеркнуть, что в каждом конкретном случае нужно разбираться, почему отсутствует обсыпка. Если речь идет о территории района, то спрашиваем у района, но сегодня немало нареканий в адрес управляющих компаний по территориям, примыкающим непосредственно к дому», – заявил сегодня глава городской администрации Евгений Тефтелев.

Председатель городской Думы Станислав Мошаров добавил, что административные комиссии выдают УК предписания убрать территории. Однако коммунальщики не желают их выполнять и

пытаются оспорить требования городской администрации в суде.

Челябинск, Олег Кирьянов

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