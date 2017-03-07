В Миассе произошел взрыв в маршрутке с пассажирами

Публикации за 07.03.17

В Миассе в маршрутке, полной пассажиров, взорвался баллон с газом.

По некоторым данным, всего за несколько секунд до взрыва пассажирский транспорт столкнулся с легковушкой. Такие данные приводят в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

По данным экстренного ведомства, инцидент с маршрутным автобусом имел место возле ГРЦ имени Макеева – здесь на дороге произошло столкновение легковой автомашины ВАЗ и городской маршрутки №3.

По предварительной информации, после аварии в пассажирском автобусе сдетонировал баллон с газом. В результате городской транспорт вылетел с проезжей части в кювет, а легковушка с искореженным капотом и кузовом осталась на дороге.

Точной информации по поводу жертв и пострадавших пока не приводится, впрочем, как сообщают очевидцы, на месте происшествия работает бригада медиков, а сотрудники МЧС укладывают в медтранспорт людей на носилках.

Челябинск, Олег Кирьянов

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