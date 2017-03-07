В Челябинске лихач сбил на зебре мужчину с ребенком на руках

Публикации за 07.03.17

В Челябинске на регулируемом пешеходном переходе сбили мужчину с малышом.

Инцидент произошел на улице Гагарина: 28-летний мужчина пересекал проезжую часть с 2-летним ребенком на руках, когда на него налетел ВАЗ-21099.

Мужчину спешно доставили в городскую больницу №9. Ребенок, к счастью, не пострадал, мать забрала малыша домой.

Челябинск, Олег Кирьянов

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