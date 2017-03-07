В Челябинске появился черный альпинист (ФОТО)

Публикации за 07.03.17

В Дебаркадере Исторического музея открывается новая интерактивная площадка для детей «Путешествие по национальным паркам Южного Урала».

В музее можно будет посидеть у костра, послушать легенду о Черном альпинисте и примерить настоящее походное снаряжение из семидесятых годов прошлого века – брезентовый рюкзак, «кошки» для высокогорных восхождений, широкие лесные лыжи.

Проводить экологические занятия для детей будут опытные археологи и путешественники, геологи и зоологи, знатоки дикой уральской природы. Школьникам не только расскажут об истории Южного Урала и его природных богатствах, но и научат основам безопасного поведения в лесу, в степи, на водоемах.

Челябинск, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 07.03.17

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