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Челябинск

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Публикации за 09.03.17

Поздравили: в Челябинске 8 марта в маршрутке покалечили пассажирку

Поздравили: в Челябинске 8 марта в маршрутке покалечили пассажирку

В Челябинске в маршрутке покалечили пассажирку.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД города, инцидент произошел 8 марта в 20 часов 35 минут в Ленинском районе на улице Новороссийской.

Водитель маршрутного автобуса «Фиат Дукато» резко затормозил, от чего в салоне упала пассажирка. 53-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей головы направили на амбулаторное лечение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 09.03.17

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