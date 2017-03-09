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Публикации за 09.03.17

В Миассе в огороде частного дома нашли мертвого младенца

В Миассе в огороде частного дома нашли мертвого младенца

В Миассе на территории частного огорода обнаружено тело новорожденного малыша.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , по мнению следователей, найденный ребенок не был убит, а родился мертвым. Сообщается, что тело малыша было найдено на территории огорода одного из частных домов в минувший вторник вечером, примерно в семь часов по местному времени. Здесь же были обнаружены полиэтиленовый пакет с простыней. Личность матери погибшего младенца уже установлена.

Не исключается, что у женщины мог произойти выкидыш. Проводится предварительная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины данного инцидента.

Миасс, Олег Кирьянов

Миасс. Другие новости 09.03.17

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