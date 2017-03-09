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Челябинск

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Публикации за 09.03.17

До вечера в Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия

До вечера в Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия

В Челябинске до вечера четверга объявлены неблагоприятные метеоусловия. В городе отмечается слабый ветер неблагоприятного направления, что вызвало скопление большого количества автомобильных выхлопов и промышленных выбросов. Такие данные приводит единая диспетчерская служба.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росприроднадзор традиционно рекомендует промышленным предприятиям соблюдать установленный режим работы, которым обеспечивается снижение вредных выбросов в атмосферу в полном соответствии с режимом неблагоприятных метеоусловий. Также ведомство советует всем субъектам хозяйствования свести к минимуму проведение работ, приводящих к подъему пыли или дополнительным загрязнениям, в том числе работ, которые вызывают образования летучих веществ с неприятным запахом. Кроме того, автомобилистам в период НМУ предлагается, если есть такая возможность, отказаться от использования личных автомашин и пересесть на общественный транспорт.

Правда, этим рекомендациям традиционно мало кто следует.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 09.03.17

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