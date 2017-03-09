В квартиру жительницы Челябинска ворвался разбойник с утюгом

Публикации за 09.03.17

В Челябинске сотрудники полиции раскрыли дело о разбойном нападении недельной давности. В четверг на прошлой неделе в квартиру местной жительницы ворвался грабитель.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, неизвестный мужчина ворвался в квартиру 23-летней жительницы Челябинска с утюгом в руках и, угрожая ей этим предметом, потребовал не мешать ему, пока он забирает личные ценные вещи потерпевшей.

Полиция по подозрению в этом преступлении задержала 22-летнего мужчину. На данный момент подозреваемый помещен в ИВС, возбуждено уголовное производство.

Челябинск, Олег Кирьянов

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