В квартиру жительницы Челябинска ворвался разбойник с утюгом

В Челябинске сотрудники полиции раскрыли дело о разбойном нападении недельной давности. В четверг на прошлой неделе в квартиру местной жительницы ворвался грабитель.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, неизвестный мужчина ворвался в квартиру 23-летней жительницы Челябинска с утюгом в руках и, угрожая ей этим предметом, потребовал не мешать ему, пока он забирает личные ценные вещи потерпевшей.
Полиция по подозрению в этом преступлении задержала 22-летнего мужчину. На данный момент подозреваемый помещен в ИВС, возбуждено уголовное производство.
Челябинск, Олег Кирьянов
Челябинск. Другие новости 09.03.17
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