Ловушки для челябинцев: в Ленинском районе обнаружила 15 открытых канализационных колодцев

Публикации за 09.03.17

Сотрудники прокуратуры Ленинского района города Челябинска инициировали проверку по факту опубликованной в СМИ информации о том, что ребенок упал в открытый колодец. Во время рейда на территории района выявили 15 колодцев без крышек люков.

«Эти места являются опасными, при этом, территория вокруг них не была огорожена соответствующим образом», – рассказали РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области.

По итогам проверки руководителю муниципального унитарного предприятия «ПОВВ» вынесено представление по устранению выявленных нарушений, кроме того, главе ПОВВ и СП «Горводопровод» сотрудники прокуратуры объявили предостережение

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 09.03.17

Даешь вторую пятилетку: в Карталинском районе избрали главу. / Южноуральского депутата лишат полномочий за сокрытие доходов и имущества. / Несовершеннолетняя девушка тяжело пострадала в лобовом ДТП в Миассе (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»