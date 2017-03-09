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Челябинск

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Публикации за 09.03.17

Ловушки для челябинцев: в Ленинском районе обнаружила 15 открытых канализационных колодцев

Ловушки для челябинцев: в Ленинском районе обнаружила 15 открытых канализационных колодцев

Сотрудники прокуратуры Ленинского района города Челябинска инициировали проверку по факту опубликованной в СМИ информации о том, что ребенок упал в открытый колодец. Во время рейда на территории района выявили 15 колодцев без крышек люков.

«Эти места являются опасными, при этом, территория вокруг них не была огорожена соответствующим образом», – рассказали РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области.

По итогам проверки руководителю муниципального унитарного предприятия «ПОВВ» вынесено представление по устранению выявленных нарушений, кроме того, главе ПОВВ и СП «Горводопровод» сотрудники прокуратуры объявили предостережение

Челябинск, Олег Кирьянов

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